Ernesto de Hannover y Carolina de Mónaco, en el día de su unión civil en 1999 Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 08:34

Ernesto Augusto de Hannover, casado con Carolina de Mónaco desde 1999, se convirtió nuevamente en blanco de críticas luego de un episodio del pasado 15 de julio, en el que acusó a una pareja de querer matarlo y agredió a uno de los policías que se había acercado a asistirlo en una zanja del pueblo de Grünau im Almtal, en Austria.

Según las versiones publicadas por la prensa europea, el jefe de la Casa de Hannover se puso agresivo con los oficiales que se presentaron en el lugar y amenazó a uno de los uniformados con un afilador de cuchillos, tras lo cual golpeó a uno de ellos.

"Tenía hipoglucemia, así que llamé al número de emergencias. Les dije que se dieran prisa porque me sentía muy mal, pero no sé por qué vino la policía", declaró el príncipe de 66 años al medio austríaco Kronen Zeitung.

Ernesto de Hannover en la boda de su hijo Cristián en 2017 (YouTube)

Al ser consultado por el desenlace de los hechos, contestó: "Probablemente me defendí. Me sorprendió mucho que fueran tan insolentes. Me esposaron, me bajaron los pantalones y luego me arrastraron por la habitación". Después de ese confuso episodio que todavía no fue esclarecido, el príncipe fue internado en una clínica psiquiátrica.

Story, una revista holandesa que cubre a la realeza europea, aseguró que el schandaalprins ("príncipe del escándalo") volvió a la estación de policía en la que lo habían retenido, cargando un bate de béisbol y amenazó al personal que ahí se encontraba.

El medio también señaló que podría ser el momento para que Carolina de Mónaco (quien está separada de Ernesto desde el año 2008) finalmente se divorcie del heredero alemán.

Ernesto de Hannover ya se había ganado diversos apodos de la prensa europea por su rebeldía y sus ataques de ira. En 1999, a meses de su casamiento con la monegasca, le dio un paraguazo a un camarógrafo alemán que le costó 50.000 euros de multa.

Al año siguiente, en la Exposición Universal que tuvo lugar en Hannover, el príncipe orinó en una pared del Pabellón de Turquía, causando un recordado incidente diplomático.