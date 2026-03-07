Mucho más que una fruta exótica: los potentes beneficios terapéuticos de la uchuva

Con un naranja intenso y un sabor entre ácido y dulce, la uchuva, conocida también como la Physalis peruviana, es una de las frutas exóticas más apreciadas de Colombia por su alto valor nutricional y su impacto positivo en la salud de las personas. Este fruto se caracteriza por medir alrededor de unos dos centímetros de diámetro y estar protegido por una envoltura natural de textura similar al papel.

Además, a diferencia de otras frutas estacionales, la uchuva es cultivada durante todo el año en Colombia, lo que favorece de forma significativa su disponibilidad constante tanto para el consumo local como para las exportaciones.

La uchuva tiene un color un naranja intenso y un sabor entre ácido y dulce (Foto ilustrativa: PEXELS)

Sin embargo, su importancia va más allá del ámbito económico y su particular apariencia, ya que su verdadero valor reside en las propiedades terapéuticas que le ofrece al organismo.

¿Por qué debería comer esta superfruta?

De acuerdo con un estudio realizado por la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de la Salud de la Universidad Industrial de Santander, la uchuva cuenta con un alto contenido de fibra dietaria y de vitaminas A y C.

Según informaron los expertos, una porción de 85 gramos aporta el 35 % de la vitamina A, la cual contribuye con el mantenimiento de tejidos; mientras que el 25 % de la vitamina C mejora la función del sistema inmune.

La uchuva se consolida como un pilar fundamental de bienestar en la dieta colombiana (Foto ilustrativa: PEXELS)

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), resalta que este fruto es un motor clave para la seguridad alimentaria debido a su densidad nutricional. Estudios especializados en genética y agronomía también revelaronque los beneficios de la uchuva no son estáticos, sino que evolucionan, ya que, durante su proceso de maduración, la uchuva atraviesa una biosíntesis que aumenta su contenido de compuestos esenciales.

Ante esto, dentro de los Archivos Latinoamericanos de Nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN), algunos investigadores recomiendan aprovechar el potencial de esta ‘superfruta’, por lo que sugieren un consumo diario de unas 10 a 12 unidades, especialmente cuando presenten un color naranja intenso.

De esta manera, la uchuva se consolida como un pilar fundamental de bienestar en la dieta colombiana, debido a que incluir este alimento permite neutralizar los radicales libres y proteger el metabolismo de forma natural.

*Por Stephany Guzmán Ayala