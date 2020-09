Récord insólito: entró al Guinness por tener la cresta punk más alta del mundo

John Grisamore, de Minessota, se dejó crecer el pelo desde 2014 para convertirse en el rey de las crestas Crédito: YouTube/Guinness World Records

19 de septiembre de 2020 • 10:31

No sabemos cuánto de mérito personal hay en dejarse crecer el pelo hasta más de un metro en una pandemia con las peluquerías cerradas durante meses, pero lo cierto es que un simpático sujeto de Minnesota obtuvo un título de récord Guinness oficial por lograr la cresta punk más alta del mundo.

John Grisamore quería batir el récord en 2007, pero le daba miedo afeitarse los costados de la cabeza, una de las claves para lograr que el peinado tenga su característica forma y no se desarme en minutos. Se animó recién en 2014, cuando decidió dejarse crecer el pelo y lograr hoy una cresta de 1,08 metros: un look infalible para ser fácilmente identificado en una multitud.

En diálogo con Guinness World Records, Grisamore contó que lo que más le gusta de su peinado es su extravagancia: "Las reacciones de la gente no tienen precio. Mido 1,85 metros y mi cresta un poco más de uno. Me limita un poco la movilidad: las puertas no son tan altas, ni siquiera algunos techos, y los autos son imposibles salvo descapotables. Lo bueno es que la multitud suele acercarse a mí".

Joseph necesita la ayuda de una persona para montar un metro de pelo y conseguir que quede inmóvil: "La clave es usar una buena cantidad de spray en la base del cabello para lograr que pueda sostener el abanico de pelo completo, y luego esperar manteniéndolo en posición vertical hasta que se seque. Se tarda una hora en hacerlo aproximadamente".

La cresta no es su peinado habitual. En la vida cotidiana, se hace una trenza que ata como un rodete. El trabajador esencial de un centro de atención afirmó que lograr el récord fue una gran hazaña de la que está orgulloso: "Me siento honrado de estar en una lista de fenómenos únicos. Mi esposa me dice que sea humilde, pero yo creo que me voy a convertir en el 'rey de las crestas'".