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Regalá con Club LA NACION: seis ideas para el Día de la Madre

Desde ropa y perfumes hasta objetos de diseño, hay distintas propuestas para todos los estilos de mamá

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El tercer domingo de octubre llega el día de la reina madre de la casa, ¿ya pensaste cómo agasajarla?
El tercer domingo de octubre llega el día de la reina madre de la casa, ¿ya pensaste cómo agasajarla?

El Día de la Madre se celebra el tercer domingo de octubre y el desafío de elegir el regalo perfecto se reedita. En realidad, solo hay que saber dónde buscarlo. Club LA NACION reúne seis propuestas con descuentos que cubren todos los estilos, desde la madre que cuida su pelo hasta la que colecciona agendas de autor, pasando por la que aprecia la moda, un perfume artesanal o un buen par de zapatillas.

Las Margaritas

En Las Margaritas es posible equipar a mamá con una rutina para un pelo perfecto
En Las Margaritas es posible equipar a mamá con una rutina para un pelo perfecto

Fundada en 1952, Las Margaritas es una de las empresas de belleza profesional más importantes de Argentina y el Cono Sur. Tiene todo lo necesario para el cuidado del cabello, la piel y las uñas: shampoo, tratamientos, tinturas, herramientas de peluquería, productos de skincare, manicuría y equipamiento estético, incluyendo líneas profesionales de peluquería como Wella, L’Oréal y Schwarzkopf.

Sant Antoni Clothes

Sant Antoni propone ropa atemporal y nuevos clásicos
Sant Antoni propone ropa atemporal y nuevos clásicos

Sant Antoni es una marca argentina de indumentaria femenina con locales en Palermo, Belgrano y otras zonas de Buenos Aires, y tienda online con envíos a todo el país. Su propuesta gira en torno a las prendas clave del guardarropa: sweaters, remeras, pantalones, vestidos, abrigos y accesorios con paletas neutras y diseño atemporal. Su filosofía apuesta por la calidad sobre la cantidad: pocas prendas pero bien resueltas, pensadas para usarse durante mucho tiempo.

Roses are Roses

Wild Fig, una fragancia que captura la esencia de los higos del verano (y que seguro le encanta a mamá)
Wild Fig, una fragancia que captura la esencia de los higos del verano (y que seguro le encanta a mamá)
  • Sitio web: www.rosesareroses.com
  • Beneficio: 20% los lunes y jueves
  • El dato: fue creada en 2009 por la actriz Andrea Frigerio, que la concibió como una forma de recuperar los aromas, sabores y ceremonias de su infancia: el five o’clock tea, la ropa perfumada con popurrí de rosas, los jazmines del verano

Roses are Roses es una marca argentina de fragancias, velas, difusores, jabones y productos de cuidado corporal con locales en Buenos Aires y alrededores. Cada producto está formulado alrededor de aromas florales con una identidad que evoca lo hogareño, lo delicado y lo emotivo. Para el Día de la Madre pensaron sets especiales de cremas, perfumes y aceites.

La Martina

La frescura del campo se combina con el estilo de vida cotidiano en la propuesta de La Martina
La frescura del campo se combina con el estilo de vida cotidiano en la propuesta de La Martina

Fundada en Buenos Aires en 1985 por Lando Simonetti y Gachi Ferrari, La Martina nació para vestir a los jugadores de polo y terminó siendo una de las pocas marcas argentinas con presencia sostenida en más de 70 países, con tiendas en Londres, París, Saint Tropez y Asia. Su propuesta combina la elegancia del mundo ecuestre con el estilo de vida cotidiano: chombas, camisas, buzos, camperas, cinturones y accesorios de cuero de alta calidad. Para la mamá que aprecia el diseño con historia, es un regalo difícil de superar.

Monoblock

En Monoblock es posible encontrar el regalo perfecto para las mamás amantes del diseño
En Monoblock es posible encontrar el regalo perfecto para las mamás amantes del diseño

Monoblock es una marca argentina de papelería, agendas, libros y objetos creativos con una comunidad de seguidores muy fiel y una editorial propia. Su catálogo incluye cuadernos con tapas ilustradas, agendas de autor diarias y semanales, calendarios, washi tapes, puzzles, tarot y oráculos, además de libros de arte, bienestar y autoconocimiento. Para la mamá que anota, planifica, dibuja o simplemente aprecia las cosas bien hechas, Monoblock seguro tiene algo justo para ella.

Adidas

Para la madre que entrena, un buen equipo de Adidas puede ser el empujón necesario para un mejor rendimiento
Para la madre que entrena, un buen equipo de Adidas puede ser el empujón necesario para un mejor rendimiento

Con más de 75 años de historia, Adidas es una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo, con líneas que van desde el alto rendimiento hasta el streetwear y el lifestyle. Para la madre que entrena, que camina, que sale a correr o simplemente elige la comodidad sin resignar estilo, el catálogo de zapatillas, indumentaria y accesorios tiene una opción para cada perfil.

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