Regalá con Club LA NACION: seis ideas para el Día de la Madre

El Día de la Madre se celebra el tercer domingo de octubre y el desafío de elegir el regalo perfecto se reedita. En realidad, solo hay que saber dónde buscarlo. Club LA NACION reúne seis propuestas con descuentos que cubren todos los estilos, desde la madre que cuida su pelo hasta la que colecciona agendas de autor, pasando por la que aprecia la moda, un perfume artesanal o un buen par de zapatillas.

Las Margaritas

En Las Margaritas es posible equipar a mamá con una rutina para un pelo perfecto

Fundada en 1952, Las Margaritas es una de las empresas de belleza profesional más importantes de Argentina y el Cono Sur. Tiene todo lo necesario para el cuidado del cabello, la piel y las uñas: shampoo, tratamientos, tinturas, herramientas de peluquería, productos de skincare, manicuría y equipamiento estético, incluyendo líneas profesionales de peluquería como Wella, L’Oréal y Schwarzkopf.

Sant Antoni Clothes

Sant Antoni propone ropa atemporal y nuevos clásicos

Sitio web: www.santantoni.com.ar

Beneficio: 15% en compra online y presencial y 10% adicional en promociones en compra presencial, todos los días

El dato: la marca produce bajo el concepto simple & radiant: prendas básicas con continuidad de temporada, sin liquidaciones, lo que garantiza que lo que se compra hoy sigue disponible la próxima estación

Sant Antoni es una marca argentina de indumentaria femenina con locales en Palermo, Belgrano y otras zonas de Buenos Aires, y tienda online con envíos a todo el país. Su propuesta gira en torno a las prendas clave del guardarropa: sweaters, remeras, pantalones, vestidos, abrigos y accesorios con paletas neutras y diseño atemporal. Su filosofía apuesta por la calidad sobre la cantidad: pocas prendas pero bien resueltas, pensadas para usarse durante mucho tiempo.

Roses are Roses

Wild Fig, una fragancia que captura la esencia de los higos del verano (y que seguro le encanta a mamá)

Sitio web: www.rosesareroses.com

Beneficio: 20% los lunes y jueves

El dato: fue creada en 2009 por la actriz Andrea Frigerio, que la concibió como una forma de recuperar los aromas, sabores y ceremonias de su infancia: el five o’clock tea, la ropa perfumada con popurrí de rosas, los jazmines del verano

Roses are Roses es una marca argentina de fragancias, velas, difusores, jabones y productos de cuidado corporal con locales en Buenos Aires y alrededores. Cada producto está formulado alrededor de aromas florales con una identidad que evoca lo hogareño, lo delicado y lo emotivo. Para el Día de la Madre pensaron sets especiales de cremas, perfumes y aceites.

La Martina

La frescura del campo se combina con el estilo de vida cotidiano en la propuesta de La Martina

Sitio web: www.lamartina.com.ar

Beneficio: 20% en compra presencial y 10% acumulable con promociones en compra presencial, todos los días

El dato: la marca fue estudiada como caso de éxito en la Escuela de Negocios de Harvard y es proveedora oficial de la Asociación Argentina de Polo y de la Federación Internacional de Polo en sus torneos internacionales

Fundada en Buenos Aires en 1985 por Lando Simonetti y Gachi Ferrari, La Martina nació para vestir a los jugadores de polo y terminó siendo una de las pocas marcas argentinas con presencia sostenida en más de 70 países, con tiendas en Londres, París, Saint Tropez y Asia. Su propuesta combina la elegancia del mundo ecuestre con el estilo de vida cotidiano: chombas, camisas, buzos, camperas, cinturones y accesorios de cuero de alta calidad. Para la mamá que aprecia el diseño con historia, es un regalo difícil de superar.

Monoblock

En Monoblock es posible encontrar el regalo perfecto para las mamás amantes del diseño

Sitio web: www.monoblock.tv

Beneficio: 15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online y presencial de lunes a viernes

El dato: sus cuadernos y agendas son diseñados por artistas argentinos e internacionales, que convierten cada producto en una pieza de diseño coleccionable

Monoblock es una marca argentina de papelería, agendas, libros y objetos creativos con una comunidad de seguidores muy fiel y una editorial propia. Su catálogo incluye cuadernos con tapas ilustradas, agendas de autor diarias y semanales, calendarios, washi tapes, puzzles, tarot y oráculos, además de libros de arte, bienestar y autoconocimiento. Para la mamá que anota, planifica, dibuja o simplemente aprecia las cosas bien hechas, Monoblock seguro tiene algo justo para ella.

Adidas

Para la madre que entrena, un buen equipo de Adidas puede ser el empujón necesario para un mejor rendimiento

Sitio web: www.adidas.com.ar

Beneficio: 20% en locales adheridos todos los días hasta el 31.10

El dato: la línea Adidas by Stella McCartney, diseñada en colaboración con la diseñadora británica, combina rendimiento deportivo con moda de autor y es una de las propuestas más buscadas por mujeres que quieren entrenar sin resignar estilo

Con más de 75 años de historia, Adidas es una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo, con líneas que van desde el alto rendimiento hasta el streetwear y el lifestyle. Para la madre que entrena, que camina, que sale a correr o simplemente elige la comodidad sin resignar estilo, el catálogo de zapatillas, indumentaria y accesorios tiene una opción para cada perfil.

Para ser parte de Club LA NACION, conocer todos sus beneficios, vigencias, términos y condiciones, ingresá acá .

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.