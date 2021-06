Repartía su currículum en la calle junto a su bebé y una nueva oportunidad está por cambiarle la vida

“Puntual, constante y de rápido aprendizaje”, así se describe Ángel Ariel Ustares en su currículum vitae. El hombre, de 34 años, quedó en la calle con su familia y pidió ayuda entregando su CV para que lo difundan con el fin de conseguir un trabajo.

Ángel está desempleado desde enero de 2021. Hasta ese momento, se desempeñó como albañil en la empresa Dos Arroyos. Antes, entre el 2012 y marzo del 2000, trabajó en dos gomerías, en las que también hizo trabajos de mecánica, según él mismo detalla.

Este martes 8 de junio, cerca de las 17 horas, Sandra Tolosa lo encontró sentado en la vereda con su bebé de cinco meses a upa, en Avenida del Libertador y Cavia, en la puerta de un banco del barrio de Palermo. La desgarradora imagen hizo que se acercara a él para consultarle si necesitaba ayuda, y allí le dio su CV.

Sandra Tolosa fue la primera persona que vio a Ángel en la calle y lo ayudó viralizando su realidad Facebook: Sandra Tolosa

“Ángel y su familia están en la calle. Vi su currículum junto al bebito de cinco meses y le pregunté que hacía. Llorando me contaba que es albañil y mecánico. No consigue trabajo. Quizás viralizando lo podamos ayudar”, contó Sandra en Facebook, y agregó: “Me dijo que no quiere bajar los brazos por su hijo”.

Agustina Lemucchi vio el posteo y quiso ayudar. Además de viralizar el tema en Facebook y LinkedIn, salió a buscar a Ángel con la ayuda de un hombre que la contactó por redes y le dijo que estaba con su moto, a 40 minutos del lugar. Lo encontraron y lo pusieron en contacto con la Fundación Multipolar, a cargo de Malena Famá.

Agustina Lemucchi salió a buscar a Ángel con la ayuda de otras almas solidarias y lo pusieron en contacto con una fundación Facebook: Agustina Lemucchi

“A Malena y su fundación los conocí ayer (miércoles) por el caso de Ángel cuando la etiquetaron”, contó Agustina a LA NACION. La joven aseguró que solo se considera “un puente” para que este hombre haya podido ser encontrado y ayudado. Y confió: “Nunca pensé que se iba a hacer tan viral”.

Además, contó que en menos de un 24 horas se pusieron en contacto con ella un montón de personas dispuestas a darle una mano a Ángel. De esta manera, le consiguieron un celular y dinero para comprar mercadería y pagar un alquiler, entre otras cosas.

“En este momento está en el supermercado con una persona que colaboró conmigo llevándolo a comprar todo lo que necesitaba él y su familia. Además, un celular nuevo para que lo puedan contactar desde los trabajos que le ofrecieron y plata para su alquiler”, resaltó la joven.

La foto de Ángel Ustares agradecido por su nuevo celular y mostrando toda la mercadería que compró para su familia con la ayuda de la gente Gentileza Agustina Lemucchi

LA NACION intentó hablar con Ángel a su nuevo celular, pero el hombre respondió a través de un intermediario que prefería no dar entrevistas en este momento, porque no se sentía “apto emocionalmente” para hacerlo.

Sin embargo, pidió que se informe que “está muy agradecido y se conmociona todo el tiempo por la ayuda” que le brindaron.

Ángel también fue puesto en contacto con la Fundación Multipolar para que lo acompañen en el proceso de reinserción laboral. “Lo que hace Malena (Famá) es realmente interesante, porque hace obras como estás todos los días, rescatando a gente de la calle y reinsertándolos laboralmente a través de un proceso”, describió Agustina.

222222 Linkedin: Agustina Lemucchi

En sus redes sociales, la joven también había ponderado el trabajo diario que realiza la fundación y pidió que aquellos que quisieran ayudar lo sigan haciendo, porque como Ángel hay más familias que necesitan una mano.

“Está historia me movilizó y gracias a que se hizo viral le pudimos conseguir a Ángel entre dos o tres entrevistas laborales, la fundación Multipolar es la única en Argentina que se encarga de darle empleo a personas en situación de calle. Pero sabemos que hasta que Ángel cobre su primer sueldo tiene necesidad de abrigo, comida y poder pagar por lo menos un mes de alquiler. Por eso, estoy juntando cosas para poder acercarle, y haciendo una pequeña colecta, todo lo que sobre será donado a la fundación”, había indicado antes en Facebook.

Agustina Lemucchi se comprometió con la historia de Ángel y junto a otras manos solidarias lograron sacarlo de la calle Facebook: Agustina Lemucchi

Una oportunidad para Ángel

LA NACION dialogó con Malena Famá, directora de Multipolar, y la mujer contó que se comunicó este jueves con Ángel y lo citó para tener una entrevista con él, con el fin de poder conocerlo y, previo diagnóstico y evaluación de su situación, evaluar cuál es la mejor manera de ayudarlo a salir adelante.

Cuando habló con él, se encontraba en una casa, en Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, y le informó que tendría garantizado el alquiler hasta fin de mes.

“Con la viralización del tema, hubo empresas que llamaron a la Fundación para concederle una entrevista a Ángel. Sin embargo, nosotros hacemos antes una evaluación con una consejera en adicciones, un psicólogo y un psicólogo ocupacional de la fundación”, explicó Malena, y agregó que antes de que pueda aplicar para una entrevista, con su equipo evalúan que la persona no esté atravesando un problema de salud o de consumo problemático de drogas, caso en el cual la acompañan en el camino de recuperación.

Multipolar tiene como objetivo apoyar a personas en situación de extrema vulnerabilidad social para que puedan salir adelante a través del empleo decente. Trabajan con personas que viven en la calle o en paradores, gente que salió del consumo de sustancias psicoactivas (sobre todo paco), mujeres víctimas de violencia, migrantes intra y extra continentales, y personas que estuvieron privadas de su libertad ambulatoria. Malena destacó que actúan en red con otras organizaciones, para hacer un abordaje integral de la problemática de cada persona.

“Una de las formas de salir de la calle es poder conseguir un trabajo. Apoyamos a las personas que desean trabajar, para nivelar las oportunidades con aquellos que no están en situación de calle, con el fin de que puedan acceder a una entrevista”, afirmó Malena.

LA NACION