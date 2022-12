Revelan el cruel apodo que utilizaban los amigos del príncipe William para referirse a Kate Middleton

escuchar

Para muchos, la historia de amor entre William y Kate Middleton es un verdadero cuento de hadas. No hay dudas de que se convirtieron en una de las parejas más amadas y hay más de uno que espera por verlos en el trono. Pero, si bien hoy reciben el cariño y el apoyo de todos, los inicios de la relación no ocurrieron de la misma manera. Ella no tuvo el visto bueno de los amigos de él, quienes no tardaron en expresar su disconformidad particularmente con su posición social. Incluso hasta le pusieron un apodo que hace un tiempo salió a la luz.

La historia entre el hijo mayor de Lady Di y Kate Middleton comenzó en 2001 mientras ambos estudiaban en la Universidad de Saint Andrews. Al tiempo comenzaron a salir y tras algunas idas y vueltas, finalmente se comprometieron en 2010. Al año siguiente sellaron su amor y se convirtieron en marido y mujer, con una boda que sin dudas fue de las más importantes de la realeza británica. En 2013 se agrandó la familia con el nacimiento de George, su primer hijo, en 2015 le dieron la bienvenida a su hija Charlotte y en 2018, llegó Louis, el quinto integrante.

El matrimonio tiene tres hijos: George, Charlotte y Louis Instagram

Para muchos, el amor entre los príncipes es prácticamente de película, más aún si se contempla el contexto de polémicas y escándalos que desde hace años rodea a la monarquía británica. Sin embargo, los comienzos de la relación fueron turbulentos. Ella no fue aceptada desde un primer momento por el círculo de amigos de él y el desagrado y las críticas fueron de tal magnitud que hasta llegaron a inventarle un apodo.

Semanas atrás, Katie Nicholl, la experta en temas de la realeza británica, reveló el misterio. En el podcast Dynasty by Vanity Fair, contó que el círculo íntimo de William no le hizo las cosas fáciles a Middleton. No la aceptaron fácilmente y se encargaron de remarcar una y otra vez la diferencia de clases que había entre ellos. Esto era tan evidente que incluso lo dejaron en claro con un apodo que le pusieron: “Kate Middle Class”, que traducido al español significa “Kate de Clase Media”.

Kate y William se casaron en 2011

Según la especialista, usaban esas palabras, que combinaban el nombre de la actual princesa de Gales y su posición social, para hacerle bullying. La crítica recaía en que no pertenecía a la misma clase social que el nieto de Isabel II y además su madre, Carole Middleton, fue tripulante de cabina, donde también se distingue a los pasajeros por clases.

Pasaron casi 20 años desde que William y Kate se conocieron y a pesar de los rumores y algún que otro escándalo en el medio, siguen juntos, unidos y aferrados a la familia. Tras la muerte de Isabel II, quien ocupó el trono por más de 70 años, el cargo pasó a quedar en manos de su primogénito, que asumió como Carlos III. Por línea sucesoria, el próximo en llevar la corona será su hijo mayor, por lo que se espera que en el futuro se vea a los actuales príncipes de Gales como reyes.

LA NACION