Revés para Claudia Villafañe: la Justicia abrió una nueva investigación sobre la "ruta del dinero" de Diego Maradona Fuente: Archivo

29 de julio de 2020 • 14:35

Este mediodía, Intrusos arrancó con una primicia en torno a Diego Maradona. Mientras que las últimas noticias sobre el astro del fútbol eran su mudanza a un country de Brandsen y su pronta reincorporación a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el periodista Damián Rojo sorprendió con una información de último momento: "La Justicia revocó el sobreseimiento de Claudia Villafañe y comienza una nueva investigación al respecto".

Ante la sorpresa de todo el equipo del ciclo de América, el panelista dio detalles exclusivos sobre este revés judicial para Villafañe. "Fue revocado por 2 a 1 el sobreseimiento, y ahora se reabren todas las investigaciones. Van a volver a investigar operaciones en el exterior, transacciones, propiedades, sociedades que incluyen a sus hijas Dalma y Gianinna Maradona, cuentas bancarias, depósitos de dinero, transferencias a Suiza", señaló.

En un nuevo capítulo de esta guerra que parece no tener fin, Rojo indicó que si bien aún Villafañe no fue declarada culpable, para el entorno de "el Diez" este es un fallo demoledor. "La Justicia pide que se profundice la investigación porque hay cosas que no cierran. Creen que Claudia podría ser presidenta de una sociedad registrada en Miami y que no estaría declarada. Como hay mucho dinero de por medio, para cerrar esta causa quieren estar bien seguros. Creen que hasta ahora la investigación no fue correcta", explicó mientras mostraba documentos y pruebas sobre este revocamiento.

Minutos después, el periodista leyó la palabra de Matías Morla, abogado del exfutbolista, quien explicó en forma detallada lo que significa este sobreseimiento en términos judiciales. "A pesar de la feria judicial, este fallo es un ejemplo de que la Justicia siguió trabajando en causas importantes. Primero, se sigue investigando la 'ruta del dinero' que le robaron a Diego Maradona, ya que deja constancia de la existencia de inmuebles que fueron comprados en los Estados Unidos mientras estaban casados, de haber librado cheques a su nombre en distintas entidades bancarias como titular de empresas registradas a su nombre con seudónimo (.), de cuentas en el exterior que jamás se le informaron a Diego, y todo esto con el fin de generar un claro perjuicio económico a Maradona", expresó contundente.

"Mientras Villafañe, de manera maliciosa y mentirosa, aseguraba que tenía todas las causas cerradas y había sido sobreseída, una vez más se demuestra que es mentira porque tiene causas abiertas y todas ellas por robo (.). Si le devuelven lo que le robaron, esto se hubiese evitado", agregó y enseguida destacó el excelente trabajo de su estudio junto a un equipo de profesionales en materia económica.

En abril de 2019, Villafañe fue sobreseída en una causa por evasión tributaria que le había iniciado Maradona. "Esta denuncia fue por evasión tributaria, no por ningún blanqueo. Tiene que ver con los departamentos de Miami que tanto se ha hablado de eso en el último tiempo", explicaba por entonces su abogado, Fernando Burlando.