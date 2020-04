Sabrina Garciarena. Sus temores frente al nacimiento de su bebé "coronial"

"Todo esto es impensado. Me sirve hablar con amigas que también están embarazadas y que pueden tener los mismos miedos", sostiene Sabrina Fuente: HOLA

Estos días quedarán para siempre marcados en la memoria y el corazón de Sabrina Garciarena (36). La pandemia de Covid-19 azota al mundo entero mientras la actriz transita el octavo mes de su tercer embarazo. En pareja desde hace once años con Germán Paoloski (45) -con quien ya es madre de León (5) y Beltrán (2)-, viven el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su casa en un conocido barrio privado de Tigre. Desde su pequeño universo, se entregan a una larga charla telefónica con ¡HOLA! Argentina .

-¿Cómo transitan la cuarentena?

Sabrina: En familia, la estamos llevando bastante bien porque tenemos la suerte de vivir en una casa con jardín y pileta, entonces los chicos pueden pasar tiempo al aire libre. Me gusta estar en casa. Cuando no trabajo siempre aprovecho para cocinar, leer. Compartimos muchas actividades, y la pasamos bárbaro. Con dos hijos tan chicos, no queda tiempo para el aburrimiento.

Germán: Yo colaboro con todo lo que puedo, especialmente ahora con los chicos, para que Sabrina esté un poco más tranquila. Trato de darles más atención y que se sientan bien. Por más de que nuestra casa es cómoda, no es fácil llevar la última parte del embarazo con dos más que la reclaman de manera constante. Entiendo que ella esté cansada, así que intento ayudarla. ¡Estamos muy felices porque llega la mujercita!

-¿Cómo conviven los hermanos con la inminente llegada de la beba?

Sabrina: Están muy cariñosos, todo el tiempo abrazan la panza, le dan besos. Desde el principio estuvieron muy conectados con su hermanita. Cuando nazca vamos a ver si siguen así y cómo reaccionan. [Risas]. Para mí, la situación es muy distinta a los otros embarazos, pero desdramatizo y trato de no pensar demasiado. Soy consciente de que la familia no te puede visitar ni ayudarte, ni mi marido puede estar ciento por ciento para mí. Si tuviera que parir ahora, Germán me llevaría a la clínica y se tendría que volver a pasar la noche con ellos. Y a eso sumarle su profesión de periodista, ya que sigue trabajando. Afortunadamente, tenemos una chica que nos ayuda en casa y está en cuarentena con nosotros. Somos muchos y siempre hay cosas por hacer. Es tiempo para dejar de lado los miedos y el egoísmo. Me gustaría que las cosas fueran distintas, pero es una situación global. Hay que entenderla y adaptarse.

Germán: Siento los mejores deseos para mi hija: que tenga salud y nazca en un mundo un poco mejor al que vivimos hoy. La fecha es para fin de abril, mayo, así que espero que para entonces la pandemia nos dé un poco de tregua. Me genera un poco de temor, pero estoy muy feliz de que llegue esta mujercita a nuestras vidas. Más allá de esta situación tan especial que nos toca atravesar a todos, estamos muy contentos.

-Sabrina, dadas las circunstancias, ¿evaluaste la posibilidad de tener el parto en tu casa?

-No, porque con mis dos hijos tuve cesárea, entonces creo que no sería viable ni seguro tener una operación en casa. Además, después de la experiencia que tuve con Beltrán, que cuando nació estuvo en neonatología cuatro días porque no podía respirar bien, sé que hay complicaciones que pueden surgir y por lo tanto es mejor un sanatorio.

-¿Tenés más temor en este embarazo en comparación con los anteriores?

-Estar embarazada no es estar enferma, sino todo lo contrario: estoy llena de vida. Tomo precauciones: camino y me muevo más lento y con mayor atención, no uso zapatos altos, me cuido. El coronavirus me toma por sorpresa y cumplo también en prevenirme. Me sirve mucho hablar con amigas que también están embarazadas y que pueden sentir las mismas ansiedades y temores. Estamos preocupadas porque sabemos que no es el momento ideal, pero intentamos ser positivas.

-¿Hacés terapia o algo para relajarte?

-Hasta ahora no lo necesité, me distraigo mirando series y leyendo un poco más de lo habitual. Soy una persona calma y serena, que se adapta a todo. Y como tengo dos hijos, me ocupo de que no se sientan que tienen que estar encerrados, de que sigan con sus tareas escolares habituales y de que la pasen lo mejor posible en casa. Me gusta cuidar mi nido, armarlo y que todos estemos bien. Estar en casa me da contención y no me genera ansiedad. Está bueno escuchar música, meditar. Más allá del encierro, llego a la noche muy cansada, porque no estoy durmiendo bien. Me despierto a cada rato por la panza o porque se levanta Beltrán, entonces me agoto mucho.

-¿Tienen elegido el nombre?

Sabrina: Estamos entre dos. Y a mí me gusta más Mia, así que seguramente ese será su nombre.

Germán: ¡Esa es una decisión que todavía no está tomada! [Se ríe]. Tengo unos días para convencerla con algún otro nombre.

-¿Qué recaudos toman para no contagiarse el coronavirus?

Germán: Mi responsabilidad hoy es salir a trabajar para dar las noticias. A cada uno le toca de manera diferente. A mí me pasó esto y lo hago con todo el compromiso, y con las ganas que me genera, también, poder trabajar. Trato de estar fuera de casa el menor tiempo posible, llego una hora y media antes al noticiero para cambiarme, me maquillo solo y repaso la rutina. A partir de ahora no tenemos más maquilladoras en el canal, porque nos adaptamos a las máximas medidas de seguridad e higiene. Somos menos, pero fue una medida lógica. Ni bien termino, rajo a casa. Trato de lavarme las manos constantemente, tengo alcohol en gel en el auto y un rociador para echarle al celular. Soy muy precavido.

Sabrina: Por mi parte, prácticamente no salgo. Abro la puerta para recibir las compras del supermercado que hago por internet. Tengo alcohol en gel y rociadores con alcohol al 70 por ciento que los uso para echarle a las bolsas que vienen de afuera. Germán vuelve del noticiero, se saca la ropa, se baña y limpia sus zapatillas. Y nos lavamos permanentemente y seguimos todas las recomendaciones. Veo con mucho positivismo las medidas que ha tomado el gobierno y me genera tranquilidad.

