Todos los invitados. Los famosos que dijeron presente en la inauguración del restaurante de Fran Stoessel, el hermano de Tini

La cita fue en Costanera y la vista 360° al río fue una de las grandes protagonistas
El viernes de la semana pasada, Fran Stoessel fue protagonista de una noche muy especial: acompañado por sus padres Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, el hermano de Tini inauguró el restaurante Sendero Costanera. Enfundado en un conjunto total black, recibió a Brenda Gandini, Guillermina Valdes, Sabrina Garciarena, Franco Masini y Fabián “Zorrito” von Quintiero, entre otros tantos famosos que se deleitaron con la carta ideada por los chefs Tincho Lukesch y Juan Madero. Hubo música y tragos de autor firmados por el multipremiado Martín Suaya en un escenario único con vista 360° al Río de la Plata.
