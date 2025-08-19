LA NACION

Todos los invitados. Los famosos que dijeron presente en la inauguración del restaurante de Fran Stoessel, el hermano de Tini

La cita fue en Costanera y la vista 360° al río fue una de las grandes protagonistas

Rosario Ortega, Brenda Gandini y Guillermina Valdes, entre las invitadas vip
El viernes de la semana pasada, Fran Stoessel fue protagonista de una noche muy especial: acompañado por sus padres Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, el hermano de Tini inauguró el restaurante Sendero Costanera. Enfundado en un conjunto total black, recibió a Brenda Gandini, Guillermina Valdes, Sabrina Garciarena, Franco Masini y Fabián “Zorrito” von Quintiero, entre otros tantos famosos que se deleitaron con la carta ideada por los chefs Tincho Lukesch y Juan Madero. Hubo música y tragos de autor firmados por el multipremiado Martín Suaya en un escenario único con vista 360° al Río de la Plata.

Fran Stoessel, el anfitrión a pura sonrisa
Mariana Muzlera, la mamá de Fran, lució una blusa de escote Bardot, con puños a contratono, y un jean pata de elefante. Remató su look con un collar dorado
Alejandro Stoessel, padre de Tini y Francisco, también quiso estar presente
Canchero, Franco Masini llevó remera blanca, cardigan tejido con guarda de perros y jean gastado ancho
Paula Kohan se abrigó con un tapado de amplias solapas, en cuero y lana
Zorrito Von Quintiero y Germán Paoloski posan juntos al llegar al restaurante
Rosario Ortega con un total look en negro, con detalle blanco en su chaleco de cuero
La modelo Lucía Pedraza le dio el toque de color a su look con sus zapatillas amarillas
Sabrina Garciarena se animó a las transparencias
La actriz Agustina Agazzani se sumó a la tendencia de bermudas y botas altas
Benda Gandini llevó un top off shoulder a lunares con un pantalón ancho, al que le sumó un cinturón con hebilla dorada
Guillermina Valdes eligió un top manga larga tipo corset con cierre, pollera deportiva y bucaneras croco
Santiago Talledo
Gabriela Sari, separada de “Rulo” Schijman desde hace unos meses, en blanco y negro
