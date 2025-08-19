Todos los invitados. Los famosos que dijeron presente en la inauguración del restaurante de Fran Stoessel, el hermano de Tini

El viernes de la semana pasada, Fran Stoessel fue protagonista de una noche muy especial: acompañado por sus padres Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, el hermano de Tini inauguró el restaurante Sendero Costanera. Enfundado en un conjunto total black, recibió a Brenda Gandini, Guillermina Valdes, Sabrina Garciarena, Franco Masini y Fabián “Zorrito” von Quintiero, entre otros tantos famosos que se deleitaron con la carta ideada por los chefs Tincho Lukesch y Juan Madero. Hubo música y tragos de autor firmados por el multipremiado Martín Suaya en un escenario único con vista 360° al Río de la Plata.

Fran Stoessel, el anfitrión a pura sonrisa

Mariana Muzlera, la mamá de Fran, lució una blusa de escote Bardot, con puños a contratono, y un jean pata de elefante. Remató su look con un collar dorado

Alejandro Stoessel, padre de Tini y Francisco, también quiso estar presente

Canchero, Franco Masini llevó remera blanca, cardigan tejido con guarda de perros y jean gastado ancho

Paula Kohan se abrigó con un tapado de amplias solapas, en cuero y lana

Zorrito Von Quintiero y Germán Paoloski posan juntos al llegar al restaurante

Rosario Ortega con un total look en negro, con detalle blanco en su chaleco de cuero

La modelo Lucía Pedraza le dio el toque de color a su look con sus zapatillas amarillas

Sabrina Garciarena se animó a las transparencias

La actriz Agustina Agazzani se sumó a la tendencia de bermudas y botas altas

Benda Gandini llevó un top off shoulder a lunares con un pantalón ancho, al que le sumó un cinturón con hebilla dorada

Guillermina Valdes eligió un top manga larga tipo corset con cierre, pollera deportiva y bucaneras croco

Santiago Talledo