San Expedito: cómo es la oración de tres días “para una extrema y urgente necesidad”

Según la creencia católica, San Expedito es el santo de las causas justas y urgentes. En nuestro país, su imagen agrupa cada año a una mayor cantidad de devotos y el 19 de abril es el día elegido por la liturgia para recordar su martirio y muerte. Por esa razón especial, las personas se acercan a rogarle y agradecerle en la Parroquia de Nuestra Señora de Balvanera, ubicado sobre la calle Mitre al 2400, sitio en el que está ubicado su santuario.

Ligado a este día, son cientos los fieles que realizan oraciones para venerar al santo, una práctica en la que se honra a figuras que hayan muerto en gracia, como San Expedito, quien fue canonizado por el papa Clemente X en 1671. A continuación, la oración de tres días “para una extrema y urgente necesidad”, que se puede repetir en el espacio en que uno se sienta más cómodo.

San Expedito, el patrono de las causas justas y urgentes Shutter

Primer día

De mis ojos salen lágrimas, en mi rostro se ve la angustia y desilusión, mi alma suplica de tu ayuda, no tengo más fuerzas para seguir adelante.

Acudo a vos San Expedito, te ruego que me quites este dolor lo más pronto posible, confío en vos plenamente, hacé que mi corazón se llene de esperanza y fe, y siempre siga por el camino del bien. Sé que vos siempre me protegés y me guias. Amén.

Segundo día

Hoy es un día muy gris, no alcanzo a ver con claridad, mis enemigos me acechan, quieren lastimarme sin piedad.

Por eso hoy recurro a vos San Expedito, ya no puedo con este peso que cargo, la traición, la falsedad, la falta de tolerancia que hay en estos momentos en mi vida, no dejan que pueda avanzar, pero si vos, San Expedito, estás a mi lado, nada de esto puede lastimarme, ni frenarme.

Cubrime y protegeme de todos mis enemigos, que solo quieren lastimarme. Dame tu protección de forma urgente. Amén.

Tercer día

Tu coraje se puede sentir, San Expedito, por eso Dios te eligió como su servidor, ningún mal puede con vos.

Vos sos más fuerte que cualquier huracán, saliste victorioso de las más duras tormentas, y entre los más inhumanos y despiadados hombres, acabaste con la maldad y el odio, lograste hacer florecer el amor en las almas más despiadadas y frías, porque solo vos, San Expedito, podés con todo.

Y con vos a mi lado cualquier cosa es posible, glorioso San Expedito, rogá por mi, por mi familia y por la paz mundial. Amén.

Al finalizar, se recomienda rezar un Padre Nuestro y un Ave María.

Quién fue el santo San Expedito

San Expedito fue un comandante de las legiones romanas, que tuvo a su cargo miles de hombres y sirvió al emperador Diocleciano, entre los siglos III y IV. Quienes estudiaron su vida, afirman que combatió a los bárbaros en el Oriente del imperio romano.

Su conversión al cristianismo fue lo que desencadenó la persecución de sus propios compatriotas romanos. Expedito fue martirizado y luego decapitado el 19 de abril del año 303, según algunos historiadores, en la ciudad de Melitene. Junto a él, fallecieron otros legionarios que, como él, también se habían convertido.

La tradición relata que, en el momento de convertirse al cristianismo, previo a tomar su decisión definitiva, a Expedito se le apareció el demonio en forma de cuervo que le decía: “Cras, cras, cras”, que en latín significa “mañana”.

Sin embargo, el santo no aceptó la postergación de su fe y, con un furioso impulso, aplastó al cuervo mientras decía: “Hodie, hodie, hodie”, que significa “hoy”. Por esa cualidad, para no retrasar su decisión, se lo consideró luego el patrono de las causas urgentes.

La figura de San Expedito, ubicada en la iglesia de Balvanera Fernando Massobrio - LA NACION

Las representaciones del santo

Actualmente, en la mayor parte de las representaciones, se lo ve con una cruz en su mano derecha elevada a la altura de su cabeza que dice la palabra hodie, mientras que, debajo de sus pies, aplastado y vencido, se lo visualiza al cuervo con un mensaje que dice cras.

El vestuario del santo es, todavía, el de un soldado romano. En algunos casos, lleva con él una hoja de palma que expresa su martirio.

San Expedito también es considerado protector de jóvenes, estudiantes y enfermos, y si bien no figura en el Martirologio Romano -que registra todos los santos oficiales de la Iglesia Católica-, su figura y devoción crece año a año y es uno de los santos más convocantes dentro del catolicismo.