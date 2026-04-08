Sartenes antiadherentes: riesgos reales, mitos comunes y alternativas seguras y duraderas en la cocina

El debate en torno a las sartenes antiadherentes se ha centrado en la composición de sus recubrimientos y en los cambios regulatorios aplicados en las últimas décadas, especialmente tras la eliminación del ácido perfluorooctanoico (PFOA) en la fabricación de estos productos en la Unión Europea, según reportes de la Revista AD España.

El interés por el uso cotidiano de utensilios antiadherentes ha impulsado revisiones tanto en consumidores como en la industria. El análisis se concentra en el politetrafluoroetileno, conocido como teflón, y en su comportamiento frente a temperaturas elevadas, así como en las modificaciones introducidas tras la prohibición del PFOA en la Unión Europea.

De acuerdo con la información disponible, las sartenes fabricadas actualmente no incorporan PFOA, compuesto que fue restringido en territorio europeo durante la década de 2010. El politetrafluoroetileno es descrito como un material estable en condiciones de uso adecuadas, aunque su desempeño depende del estado del recubrimiento y del manejo térmico.

Algunas divulgadoras han planteado advertencias sobre el uso del teflón en general, incluso sin la presencia de PFOA, al considerar posibles implicaciones para la salud

El deterioro del recubrimiento antiadherente es señalado como un factor determinante para su reemplazo. Cuando la superficie presenta daños visibles, se recomienda sustituir el utensilio para evitar la exposición a materiales que puedan desprenderse durante la cocción.

El ácido perfluorooctanoico formó parte de los procesos de fabricación del politetrafluoroetileno durante años. Este compuesto fue objeto de restricciones por su persistencia en el medioambiente y su capacidad de acumulación en el organismo tras exposiciones prolongadas.

Las evaluaciones regulatorias señalan que la Unión Europea limitó y posteriormente prohibió el uso del PFOA durante la década de 2010. La industria ajustó sus procesos de producción para eliminar este componente de los utensilios antiadherentes.

Algunas divulgadoras han planteado advertencias sobre el uso del teflón en general, incluso sin la presencia de PFOA, al considerar posibles implicaciones para la salud. Estas observaciones han sido recogidas por la Revista AD España en el marco del debate sobre seguridad alimentaria.

En relación con los efectos del PFOA, se ha señalado su posible impacto en el sistema endocrino y reproductivo, así como su vinculación con ciertos tipos de cáncer en contextos de exposición prolongada.

Especialistas en seguridad alimentaria indican que el principal factor de riesgo asociado a las sartenes antiadherentes está relacionado con su estado físico. El desgaste, las rayaduras o las deformaciones pueden afectar el comportamiento del recubrimiento durante la cocción.

Es muy común que las sartenes se desgasten y pierdan el antiadherente con el uso diario (Foto ilustrativa: Pixabay)

Se ha señalado que la ingestión de pequeñas partículas desprendidas del recubrimiento no representa un riesgo elevado debido a la estabilidad del material. Sin embargo, el contacto de alimentos con capas dañadas y la exposición a temperaturas elevadas pueden alterar las condiciones de uso.

En escenarios de sobrecalentamiento o daño visible, el politetrafluoroetileno puede emitir vapores que resultan irritantes. Por ello, se recomienda sustituir las sartenes cuando presentan signos de desgaste significativo.

Existen diversas opciones para quienes optan por materiales distintos al teflón. Entre las alternativas se incluyen utensilios fabricados en aluminio, hierro fundido, acero inoxidable y cerámica.

Las sartenes de aluminio pueden liberar pequeñas cantidades del metal en condiciones específicas, como el uso de alimentos ácidos o salados a temperaturas elevadas. No obstante, la absorción es reducida, inferior al 1%, aunque se menciona la posibilidad de acumulación progresiva.

Las opciones de hierro, tanto fundido como mineral, se caracterizan por su resistencia y durabilidad cuando reciben el mantenimiento adecuado. Por su parte, el acero inoxidable de buena calidad se considera apto para distintos tipos de cocción, incluidas las superficies de inducción.

La selección del utensilio depende de factores como el tipo de preparación, el mantenimiento requerido y las recomendaciones del fabricante (Fuente: Pexels)

Las sartenes de cerámica se presentan como una alternativa que no contiene plomo, PFAS ni PTFE, aunque su estructura puede ser más susceptible al desgaste mecánico en comparación con otros materiales.

La selección del utensilio depende de factores como el tipo de preparación, el mantenimiento requerido y las recomendaciones del fabricante. El estado del menaje influye de manera directa en su desempeño y en las condiciones de uso.

El mantenimiento adecuado y la sustitución oportuna de las sartenes deterioradas forman parte de las prácticas recomendadas para reducir riesgos. Asimismo, se advierte que el uso incorrecto de cualquier utensilio, como la cocción de alimentos quemados, puede implicar efectos mayores que los asociados al material del que está hecho.

Por María Camila Salas Valencia