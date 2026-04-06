Truco definitivo: cómo hacer para que no se te pegue el pan rallado al hacer milanesas
Aunque pueda parecer pequeño, este problema de cocina es muy molesto y tiene una solución fácil; mirá la recomendación de un cocinero
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La milanesa es uno de los platos predilectos de los argentinos pero a la hora de prepararla hay un problema muy engorroso: las manos se llenan del pan rallado con huevo y se vuelve un engrudo difícil de sacar. Sin embargo, el cocinero Julián Pardo Figoni, conocido en Instagram como @cocinaresarte, explicó cómo hay que hacer para evitar este escollo. La técnica es muy simple y sorprendió a sus más de 88 mil seguidores.
“Seguro te pasó alguna vez en tu vida haciendo milanesa. Cuando pasás la carne entre la harina, el huevo y el pan rallado, todo ese mix de ingredientes te va quedando en las manos y te queda un engrudo horrible que tenés que estar limpiándote de las manos todo el tiempo. En especial si tenés que hacer un montón de milanesa”, empezó el video el especialista y explicó como evitar este inconveniente.
“Existe un sistema para que esto no te vuelva a pasar nunca jamás en tu vida y se llama mano húmeda y mano seca. Como la carne está húmeda la vas a agarrar con tu mano mojada, o sea la mano derecha. Y de ahí la tiras en la harina. Ahí usas tu mano seca, o sea tu mano izquierda para darla vuelta. Y ahí la tiras en el huevo, de vuelta con la mano húmeda y en el pan rallado con la mano seca", aclaró el joven, que suele hacer clips explicando tips de cocina.
Así, al aplicar este simple método se puede evitar este molesto problema. “Te quedas con una mano que siempre está húmeda y una mano que siempre está seca, pero nunca con ese engrudo. Tal vez pensaste que es un tip muy tonto, pero te juro que está buenísimo porque es súper práctico. Así que si no lo sabías la próxima vez que hagas milanesas usalo porque te va a cambiar la vida”, concluyó el creador de contenido.
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