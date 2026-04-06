Todos los ganadores del campeonato mundial de sushi

La primera edición de la Sushi World Cup 2026 tuvo una convocatoria que superó las expectativas: más de 10.000 asistentes asistieron al Salón Ocre de La Rural en Palermo, para ser testigos de la competencia en la que se elaboraron más de 50.000 piezas de sushi.

El clásico centro de exposiciones de Palermo se transformó en el epicentro del sushi latinoamericano: 27 equipos provenientes de distintos puntos de Argentina y países vecinos compitieron en vivo frente a miles de personas, desplegando técnica, precisión y creatividad.

En total compitieron 27 equipos Hernan Zenteno - La Nacion

Competencia y jurado

Las creaciones fueron evaluadas por un jurado integrado por referentes de la gastronomía japonesa, chefs especializados, periodistas y expertos del sector. El sistema de evaluación en vivo puso a prueba variables como técnica, sabor, presentación, creatividad, precisión y velocidad. De allí surgieron los ganadores de cada categoría y el gran campeón del certamen.

En la primera edición de la Sushi World Cup 2026, el gran campeón fue Otoro, de Belgrano, Buenos Aires, que se consagró como el mejor equipo del certamen. En las categorías específicas, los premios se repartieron entre destacados exponentes de la escena local: IKA Barra de Sushi (Nuñez) se impuso en Nigiri; Huari Nikkei (Buenos Aires) en Uramaki; Namida (Palermo) en Hosomaki; Kimera Sushi (Palomar) en Temaki; Piranha Sushi (Buenos Aires) en Gunkan; y Zomu Sushi Fusion (Pacheco) en Sushi Creativo. La diversidad de ganadores reflejó la riqueza y el dinamismo de la cocina japonesa en Argentina, consolidando a Buenos Aires como un nuevo epicentro gastronómico regional.

El evento no solo celebró la excelencia del sushi, sino que también posicionó a Buenos Aires como un nuevo polo de referencia para la cocina japonesa en Latinoamérica.