Ni bicicleta ni caminata: el ejercicio que mejora la circulación y favorece a tu corazón, según Harvard

Es común que en Instagram o TikTok veas a diferentes entrenadores personales que sugieren realizar bicicleta fija o la convencional, caminatas o ir al gimnasio como hábito saludable para cuidar, entre otras cuestiones, a su corazón y sistema circulatorio. Sin embargo, desde la Universidad de Harvard investigaron y compararon diferentes prácticas deportivas con otras disciplinas físicas y concluyeron que una técnica milenaria de la India supera a todas las anteriores.

Si tu intención es tener un abdomen fibroso y definido, posiblemente el gimnasio sea una opción válida, pero si tu interés es poseer un sistema inmune fuerte, un bajo nivel de estrés, flexibilidad y más fuerza hasta en la adultez mayor, entonces el yoga es la respuesta.

El yoga contribuye a que el estrés disminuya y permite que la circulación de la sangre sea más fluida (Fuente: Pexels)

Cómo el yoga te permite adoptar un estilo de vida más sano

Se cree que el yoga simplemente sirve para alcanzar la paz interior, tener equilibrio y manejar la ansiedad. Que además incluye ejercicios de respiración, relajación y meditación. Pero va más allá de eso, según los expertos de Harvard, puede generar mejoras notables en factores relacionados con la salud cardiovascular, como una presión arterial más baja, un mejor sueño y una menor inflamación que daña las arterias.

El Dr. Sat Bir Singh Khalsa, investigador de yoga y neurocientífico, y docente adjunto de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, explicó en un artículo propio de la entidad académica: “Existen cuatro áreas distintas pero interconectadas en las que el yoga ofrece beneficios específicos, no solo para las enfermedades cardíacas, sino para cualquier enfermedad”.

El yoga fortalece tus músculos y aporta flexibilidad (Fuente: Pexels)

Mejor estado físico general

El experto señaló que las formas activas de yoga, como el power yoga o el Vinyasa yoga, presentan intensidad moderada en las directrices federales sobre el ejercicio. En cambio, las formas menos vigorosas de yoga (así como las activas) mejoran la fuerza muscular, la flexibilidad y el equilibrio. Muchas veces esto se pasa por alto y no se concibe como una parte fundamental del bienestar físico general.

Autorregulación sostenida

El aspecto relajante y meditativo del yoga fortalece tu resiliencia emocional, ayudándote a mantener la calma en momentos de estrés, informó el experto. El estrés está presente en nuestra vida cotidiana y esto provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como la liberación de hormonas del estrés, lo cual perjudica el sistema cardiovascular. De este modo, el yoga ayuda a activar el efecto opuesto, conocido como la respuesta de descanso y digestión.

Cómo el yoga mejora tu sistema circulatorio

Mayor conciencia mente-cuerpo

El Dr. Khalsa señaló que una de las bases fundamentales de esta disciplina milenaria fomenta la vida saludable. “Sos más consciente de las sensaciones positivas que disfrutás al comer sano y hacer ejercicio. También es más probable que notes los efectos negativos de comer comida chatarra y pasar todo el día sentado en el sofá”, dijo.

Mejora el sistema circulatorio y cuida el corazón

El yoga aumenta el flujo sanguíneo y los niveles de hemoglobina y glóbulos rojos, lo que permite que llegue más oxígeno a las células del cuerpo y mejora su función. Asimismo, fluidifica la sangre, lo que puede disminuir el riesgo de un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular; esto se debe a que con frecuencia son causados por coágulos de sangre.