Se cansó de que un hombre la mirara fijamente en el gimnasio y lo confrontó: “Te estoy filmando”

Una mujer fue elogiada a través de las redes sociales cuando, después de haber descubierto a un hombre que no paraba de mirarla en el gimnasio, lo encaró y le dijo que parara porque la hacía sentir incómoda.

Heidi Aragon, una personal trainer de Estados Unidos, estaba entrenando en el gimnasio cuando vio que un hombre seguía todos sus pasos. Incluso llamó a su esposo para que hiciera ejercicio con ella con el objetivo de ponerle freno a la repudiable actitud, pero el sujeto no se amedrentó y continuó mirando en su dirección.

Heidi registró el intercambio en un video que publicó en su cuenta de TikTok

Aragon publicó un video en TikTok donde contó el periplo que tuvo que atravesar. Para registrar la situación, colocó su teléfono en un banco con vistas a filmarse a sí misma mientras hacía sentadillas y en todo momento se ve al hombre cerca contemplándola fijamente, incluso cuando su marido se interpuso entre ellos.

En el clip de TikTok cuenta: “Pensé que había entendido el mensaje. Seguí haciendo mi rutina, pero al final me cansé y me dirigí a él para decirle que si iba a hacer ejercicio en ese lugar tenía que dejar de mirarme fijamente y hacerme sentir incómoda”. Pero la respuesta del hombre fue: “Solo estoy mirando alrededor”.

Cansada de la actitud del hombre, se levantó y lo encaró para que deje de mirarla

“Entonces le dije que grababa mis entrenamientos y lo tenía grabado”, sostuvo la mujer. Y agregó: “No te sientes ahí y me digas que no estás haciendo algo cuando tengo pruebas”, remató la mujer.

Desde que se publicó el video, Heidi ha sido elogiada por plantarse ante la desagradable actitud del hombre. Un usuario escribió: “¡Hiciste bien al enfrentarte a él! Este tipo de hombres solo van a mirar a las mujeres y no a hacer ejercicio. ¡Lo veo todo el tiempo!”. Mientras que otro agregó: “Qué bueno que lo hayas enfrentado y lo tengas en video”.

Echaron a una mujer de un gimnasio por “mostrar la panza”

Shelby Bellz vive en los Estados Unidos y es una frecuente usuaria de TikTok, lugar donde reúne a muchos seguidores de varios países. Un día, lejos de su contenido habitual, apareció un video que alarmó a sus fans. En él, Bellz se grabó desde el auto, vestida con ropa deportiva y envuelta en lágrimas.

“Acabo de ir al gimnasio y la señora de la recepción dijo que tienen una política: no se permite usar sujetadores deportivos y mostrar la panza”, contó mientras le mostraba a sus seguidores su vestuario.

El descargo de la mujer tras ser echada del gimnasio

“Le dije: ‘¿No se puede usar top deportivo?’. Y me respondió: ‘Bueno, no podemos tener la panza colgando’. Eso no está bien”, reflexionó angustiada.

En su relato indicó que le tuvieron que poner una pulsera que indicaba “estar exenta” pero que tras 15 minutos en la cinta, uno de los profesores del gimnasio le pidió que se retirara. “Estoy tan avergonzada”, indicó llorando.

Su video no pasó desapercibido y recibió mensajes de todas partes del mundo. Además, su historia fue tomada por varios medios locales e internacionales y se le hizo un seguimiento. Si bien el nombre del gimnasio no fue dado a conocer, mucha gente salió en repudio del lugar y en apoyo a la joven.