Deplorable: echaron a una mujer de un gimnasio por “mostrar la panza”

Shelby Bellz vive en los Estados Unidos y es una frecuente usuaria de Tik Tok, lugar donde reúne a muchos seguidores de varios países. Un día, lejos de su contenido habitual, apareció un video que alarmó a sus fans. En él, Bellz se grabó desde el auto, vestida con ropa deportiva y envuelta en lágrimas.

“Acabo de ir al gimnasio y la señora de la recepción dijo que tienen una política: no se permite usar sujetadores deportivos y mostrar la panza”, contó mientras le mostraba a sus seguidores su vestuario.

“Le dije: ‘¿No se puede usar top deportivo?’. Y me respondió: ‘Bueno, no podemos tener la panza colgando’. Eso no está bien”, reflexionó angustiada.

El descargo de la mujer tras ser echada del gimnasio

En su relato indicó que le tuvieron que poner una pulsera que indicaba “estar exenta” pero que tras 15 minutos en la cinta, uno de los profesores del gimnasio le pidió que se retirara. “Estoy tan avergonzada”, indicó llorando.

Las repercusiones

Su video no pasó desapercibido y recibió mensajes de todas partes del mundo. Además, su historia fue tomada por varios medios locales e internacionales y se le hizo un seguimiento. Si bien el nombre del gimnasio no fue dado a conocer, mucha gente salió en repudio del lugar y en apoyo a la joven Shelby Bellz.

Además, otras tantas personas se animaron a contar sus propias experiencias en otros videos y los comentarios del video en cuestión.

LA NACION