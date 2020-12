Una mujer hizo un planteo que sorprendió a su hija: le exigió una tarifa por hora para cuidar a su nieta. "Tengo mi propia vida", manifestó

Una mujer hizo un planteo que sorprendió a su hija. Según contó en la plataforma Reddit, decidió que no quiere cuidar a su nieta de manera gratuita. Por lo tanto, propuso un acuerdo de tarifa por hora. Su idea generó un intenso debate entre quienes consideran que su pedido es justo y a quienes les parece excesivo.

La abuela que decidió comenzar a cobrarle a su hija por sus servicios de niñera llevó su planteo a Reddit, que funciona como foro y en la que se producen algunos interesantes intercambios.

Entrevistada por un medio neozelandés, relató que su hija quiso negociar la tarifa y se sintió "rebajada"

"Mi hija tiene 29 años, tiene una hija de un año y pronto volverá a trabajar", le explicó la abuela a The New Zealand Herald. "Ella trabaja cinco días a la semana, alrededor de 7-8 horas al día, de 7.30 a 15. Me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hija dos o tres días a la semana", agregó. Según explicó al medio neozelandés, puede cuidar a su nieta, pero le propuso a su hija hacerlo a cambio de un pago de 12 dólares por hora.

"Ella entendió mi necesidad", explicó a la prensa. "Pero luego me rebajó al pedir 10 dólares porque afirma que no puede pagarlo, ni siquiera con su trabajo de 22 dólares por hora", indicó.

En su posteo, la mujer recibió, además de numerosos comentarios que la apoyan, fuertes críticas. "No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa", expresó en su defensa. "Si voy a renunciar a ese tiempo, entonces necesito dinero para reemplazar el tiempo que estoy renunciando a mi trabajo".