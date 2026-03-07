Un estudio demostró que las personas zurdas tienen ventajas en contextos competitivos

A pesar de que solo alrededor de una de cada diez personas en el mundo es zurda, esta proporción se mantuvo sorprendentemente estable a lo largo de la historia. Un estudio reciente analizó si esta característica podría persistir debido a ciertas ventajas en contextos competitivos y reveló una característica única: son personas con ventajas en ambientes competitivos.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Chieti-Pescara, en Italia, se propuso examinar una hipótesis según la cual los diestros podrían tener ventajas en comportamientos cooperativos, mientras que los zurdos, en particular los hombres, mostrarían ventajas en situaciones competitivas, especialmente en enfrentamientos directos entre dos personas. La propuesta se apoya en el concepto de estrategia evolutivamente estable, una idea derivada de la teoría de juegos aplicada a la evolución.

Según esta perspectiva, cuando la mayoría de una población es diestra, ser zurdo puede ofrecer una ventaja que depende de la frecuencia: al ser minoría, los movimientos o estrategias de las personas zurdas resultan menos previsibles para sus oponentes en contextos competitivos.

Esta ventaja, sin embargo, solo se mantendría mientras la proporción de zurdos siga reducida. Si la zurdera se volviera común, los demás individuos se adaptarían a interactuar con zurdos con mayor frecuencia y la ventaja desaparecería. De esta forma, el sistema alcanzaría un equilibrio en el que la mayoría de la población es diestra y una minoría permanece zurda.

¿Cómo se realizó el estudio?

Para poner a prueba esta hipótesis, los investigadores del Departamento de Psicología de la universidad italiana realizaron dos experimentos. Los resultados fueron publicados recientemente en la revista académica Scientific Reports. En el primero participaron cerca de 1100 personas que completaron cuestionarios diseñados para medir su lateralidad —es decir, el grado de preferencia por una mano— y distintas facetas de competitividad. Entre ellas se evaluaron aspectos como la orientación a alcanzar metas personales o la tendencia a evitar la competencia por ansiedad.

Los resultados indicaron que quienes presentaban una lateralidad más marcada hacia la izquierda mostraban mayores niveles de competitividad orientada al desarrollo personal y menores niveles de evitación ansiosa frente a situaciones competitivas. En general, los participantes zurdos tendían a involucrarse con mayor facilidad en contextos competitivos que los diestros.

Al comparar a personas fuertemente lateralizadas —es decir, con una preferencia clara por una sola mano— los participantes zurdos también obtuvieron puntuaciones más altas en hipercompetitividad, un rasgo asociado con un fuerte deseo de ganar incluso si eso implica imponerse sobre otros.

En el segundo experimento participó un subgrupo de 48 personas, con igual número de diestros y zurdos y la misma proporción de hombres y mujeres. Los participantes realizaron una prueba de laboratorio conocida como pegboard, un test de tablero con clavijas utilizado para medir la destreza manual. En esta fase no se observaron diferencias significativas entre zurdos y diestros ni entre los niveles de lateralidad y las puntuaciones de competitividad. Este resultado sugiere que la relación entre preferencia manual y competitividad no estaría vinculada directamente con las habilidades motoras.

Según los autores, los resultados respaldaron parcialmente la idea de que la zurdera podría mantenerse en la población porque ofrece ciertas ventajas en contextos competitivos. Mientras la mayoría diestra favorece la cooperación social, la minoría zurda podría beneficiarse en escenarios donde la sorpresa o la imprevisibilidad resultan relevantes.

El estudio también analizó otros aspectos de la personalidad. No se encontraron diferencias significativas entre zurdos y diestros en los llamados cinco grandes rasgos de personalidad: apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Tampoco se detectó relación entre la lateralidad y niveles de depresión o ansiedad en la muestra analizada.

Además, los investigadores observaron diferencias según el sexo de los participantes. En promedio, los hombres obtuvieron puntuaciones más altas en hipercompetitividad y competitividad orientada al desarrollo, mientras que las mujeres mostraron mayor tendencia a evitar situaciones competitivas por ansiedad.

Los autores señalaron que la relación entre preferencia manual, competitividad y género podría estar influida por diversos factores biológicos y ambientales, por lo que consideran necesario realizar investigaciones adicionales para comprender mejor estas interacciones.

