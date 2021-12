El difícil momento que vivió Paula Paternoster, la participante de Bake Off Argentina: “Estoy triste y con bronca”

Luego de sumar casi 50 mil seguidores en Instagram gracias al talento y carisma que demostró en su paso por Bake Off Argentina (Telefe), Paula Paternoster, compartió este fin de semana unas serie de Stories que conmovieron a sus fans por el duro episodio que le tocó atravesar en Navidad. “Remy”, una cotorrita que había rescatado, murió.

La historia comenzó en vísperas de Navidad, cuando la joven, que siempre destacó su amor por los animales, reveló en su cuenta de Instagram: “Cayó una cotorrita en mi patio, las gatas hicieron lo suyo así que pintó recorrido por veterinarias el 24 de Diciembre”. Luego de encontrar ayuda profesional, Paula contó que el pequeño animal tenía la pata quebrada y que necesitaba de cuidados especiales.

Paula había rescatado a "Remy" luego de ser atacado por sus gatos. Fuente: Instagram

“Les presento a Remy y su yeso. Tiene que tenerlo 20 días, así que nos vamos a volver mejores amigues”, escribió junto a una foto del ave con la patita enyesada. Para afrontar los costos de la intervención, la cocinera le pidió a sus seguidores ayuda a través de la aplicación Cafecito, en donde se puede aportar dinero a generadores de contenido.

El animal se convirtió en estos últimos días en el protagonista de las historias de la pastelera, donde lo dejó ver en su jaula, alimentándose y hasta interactuando con otra cotorra que lo había ido a “visitar” a la casa de Paula. Pero este lunes todo se tornó triste cuando la cocinera informó que el ave había muerto. “Mientras lo estábamos llevando al veterinario para el control de su patita, Remy tuvo una convulsión y falleció. Estoy triste y con bronca porque venía mejorando y ya me tenía mucha confianza, al punto que ayer dormimos la siesta”.

La publicación que entristeció a los seguidores de Paula. Fuente: Instagram

Más allá del triste final, Paula aseguró que no se arrepentía de haberse involucrado en el rescate y cuidado del ave, y le agradeció a sus seguidores y a la veterinaria por haberla acompañado en este proceso. “Estoy segura que a todos nos va a volver por mil”, enfatizó sobre el buen gesto.

El duro testimonio de Paula tras ser eliminada de Bake Off

La joven oriunda de Villa Luro, en la ciudad de Buenos Aires, protagonizó uno de los momentos más fuertes en el reality culinario de Telefe cuando reveló que tenía un tumor en el cerebro y, frente a esta adversidad, confió lo importante que fue para ella poder cocinar en la competencia. “En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro, un adenoma hipofisario. Es benigno, pero desencadena problemas hormonales, infertilidad, menopausia temprana. Esto me lo dijeron en una llamada de 20 minutos que fue bastante difícil de procesar”, relató la participante.

Y agregó: “Ahí le metí un montón a la pastelería. En este camino la medicina no tiene respuestas inmediatas. Fui a una persona que me recomendaron que me dijo ‘vos tenés alma de podio. Anotate en Bake Off porque tenés todo para ganar’. A la semana abrió la inscripción y me anoté”.

Frente al jurado y a sus compañeros, que estaban notablemente emocionados, la pastelera remarcó: “Estoy muy feliz y orgullosa de mí. Siento que me expongo pero me gustaría que estos temas se hablen más. Ojalá mi historia le sirva a alguien del otro lado. Yo vine muy enojada con mi cuerpo, sentí que no iba a poder. Toda esta experiencia me ayudó a estar bien conmigo misma”.