Discriminación en San Clemente del Tuyú: una familia pagó en una parrilla con la tarjeta de la AUH, el dueño los escrachó y fue repudiado en las redes sociales

El propietario del restaurante La Parrillita de San Clemente del Tuyú escrachó en Facebook a una familia que fue a comer porque pagó la cuenta con una tarjeta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y fue repudiado en redes sociales por su polémica decisión.

Claudio Santorelli posteó en su cuenta personal una imagen del ticket junto a la credencial y la frase “no sabía que era para comer en restaurantes”. Enseguida, la publicación se viralizó con duras críticas hacia su persona y su accionar producto de considerar que quienes cuentan con ese beneficio en la Argentina no pueden utilizarlo para cenar en un restaurante.

Claudio Santorelli escrachó a una familia de cuatro personas por pagar la cuenta con la tarjeta de la AUH

Santorelli tachó el número de la tarjeta y los datos personales de su propietario. Las cuatro personas que comieron en su local, situado en Calle 1 al 2100 de la localidad del partido de La Costa a una cuadra del mar, gastaron 4900 pesos en cubiertos (400 pesos), una “gaseosa de litro” ($530), una “milanesa” ($730), 1 porción de “papas fritas” ($390) y “1/4 de parrillada” ($2850).

Tras el revuelo que provocó, días después el hombre pidió disculpas a través de Facebook e hizo una aclaración: “Esto no ocurrió en Don Venancio. Esta situación ocurrió en La Parrillita y soy el único responsable de la publicación. Pido que no se involucre a mi socio o nadie que compone el equipo de negocios. Insisto soy el único responsable de la publicación”. Dicho mensaje ya no está disponible porque Carlos Santorelli eliminó la cuenta de Facebook.

Flavia Cartabia Groba es una clienta que se hizo eco del hecho y, también vía redes sociales, difundió un descargo del que definió como su “restaurante favorito”: “Gracias a un exitoso plan de vacunación contra la Covid (hoy) tiene el boliche lleno, ‘no sabe’ que los pobres tienen derecho a estar de vacaciones. Lo que yo no sabía es que los humildes no tenían derecho a ir a su restaurante. Tampoco sabe, nunca se enteró, que San Clemente del Tuyú es el lugar de veraneo de los cabecitas negras. Claudio debería poner su negocio en Pinamar, Villa Gesell, Puerto Madero, Villa Traful, en vez de un lugar tan villero como San Clemente”.

El descargo de una clienta de La Parrillita

“Ahí lo tenemos -continuó- al dueño, controlando y escrachando una gaseosa de litro para cuatro personas, una milanesa con papas para compartir y 1/4 de parrillada (que no llega a ser ni media porción). Claudio haciendo negocio gracias a quienes tenemos que ahorrar durante todo el puto año para ir de vacaciones, despreciando a quienes juntan el mango todo el año para que finalmente ese mango termine en el bolsillo de Claudio y Claudio se queje”.

El caso todavía repercute en el restaurante que en Google tiene una puntuación de 4,5 estrellas. Desde que el escrache tomó estado público, usuarios ingresan al perfil del comercio y le dan una baja calificación. También hay quienes comentan y alertan a potenciales clientes de que el dueño fotografía tarjetas de débito y crédito.

Camilo Díaz expresó: “Claudio Santorelli, el propietario de un restaurante en San Clemente del Tuyú, fue duramente repudiado por subir a Facebook una foto del ticket junto a la tarjeta de la Asignación Universal por Hijos de los comensales para escracharlos y burlarse de ellos”.

Pablo Cubero comentó: “Desagradable el dueño Carlos Santorelli que se burla de la gente”. Maru Jauri, por su parte, posteó: “Tengan cuidado, la gente que te cobra le saca fotos a tus tarjetas de crédito sin autorización. Luego publica las fotos en las redes sociales”.

En contrapartida, Andrés Báez felicitó al dueño: “Excelente maestro. No salgo a comer yo porque no me alcanza culpa de pagar impuestos y resulta que le termino pagando la cena a otro. Argenzuela”.