Se postuló a un empleo y le mandaron por error el mensaje que no le correspondía leer

Buscar trabajo nunca es fácil. Quien se adentre en esa odisea tiene que estar preparado para lidiar no solo con la presión de ser evaluado y la frustración de recibir varios “no” en el camino, sino también con la incertidumbre de no saber cómo le fue a uno en comparación con el resto de los candidatos y, en consecuencia, cuáles son sus posibilidades reales de ser el elegido.

Alexander, de 19 años, estaba en ese proceso y, desde hacía mucho tiempo, quería entrar a una compañía de Estados Unidos a la que se postuló tres veces, tal como relató en un video que compartió en su perfil de TikTok, @noveltygay. La primera vez que se postuló fue en abril de 2021, pero no prosperó, explicó, porque al final debió quedarse más tiempo en su pueblo. En diciembre de ese año, se mudó de vuelta a la ciudad y volvió a aplicar, pero tampoco se concretó, por lo que, tres semanas atrás, lo intentó por tercera -y última- vez. La decepción por el procedimiento de la empresa fue tan decepcionante para él que no habrá un próximo intento.

El joven estaba manejando cuando recibió un mail del departamento de Recursos Humanos de la empresa (con todo el nerviosismo que eso significa cuando uno realmente desea conseguir un puesto de trabajo), pero lo que leyó en ese correo lo indignó completamente. “Sí, las rupturas amorosas duelen y todo, pero... ¿alguna vez te copiaron en un mail de Recursos Humanos en el que hablan de por qué no quieren contratarte?”, escribió Alexander en un video que compartió en la plataforma digital y que ya fue reproducido 200.000 veces.

En el mail, que le enviaron por error, se lee la conversación que tuvieron miembros de la empresa sobre su candidatura al puesto. “Bueno, eso es interesante, Ok, entonces, rechacémoslo”, dice el mensaje que, se suponía, no debía haber visto.

“Básicamente el mail decía que no había ido a la entrevista en diciembre, pero cuando apliqué se contactaron conmigo y me dijeron que me iban a pasar el horario”, explicó el joven que enfatizó que finalmente nunca le dijeron cuándo debía presentarse. Para probar su versión, mostró las capturas de pantalla de las conversaciones que había tenido con la compañía en aquella ocasión.

“Más tarde descubrí, y este mail lo prueba, que pensaron que me habían mandado los horarios para la entrevista, pero no me los mandaron. No haber ido a la entrevista no fue mi culpa”, ratificó entonces.

Alexander les contestó el mail explicando todo lo que sucedió y adjuntó las capturas de las conversaciones que había tenido con la compañía, pero aún no obtuvo una respuesta, lo cual hace que -según señaló- ya no quiera trabajar para ellos.