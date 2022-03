Se quejó de cómo se viste la gente para viajar en avión y generó un furioso debate

La gran mayoría de los posteos que se publican en las redes sociales, sean por el tema que sean, son pasibles de generar un acalorado debate entre los usuarios. En este caso, la llama de la polémica fue encendida en Twitter por una mujer que se quejó de la manera informal en se viste la gente para viajar en avión. LaBitoria es el nombre de esta tuitera, que calificó como “un espanto” a “la cantidad de jogginetas y calzas por metro cuadrado (que hay) en el pre embarque” del aeropuerto y recibió, por ello, decenas de respuestas, algunos a favor de su postura y otros tantos en contra.

El debate arrancó el pasado jueves cuando la mencionada usuaria de Twitter posteó su comentario crítico desde el interior de algún aeropuerto sobre el look casual de los pasajeros. “La cantidad de jogginetas y calzas por metro cuadrado en el preembarque es un espanto. Hay uno que se va a subir al avión como yo iría a correr al parque”, escribió LaBitoria, con lo que dio una visión lapidaria de la moda aeroportuaria que la rodeaba.

El tuit de la usuaria LaBitoria sobre la vestimenta en el aeropuerto que despertó un sinfín de respuestas a favor y en contra Twitter / @labitori

Poco tiempo después, su comentario, que recibió más de 3600 Me gusta, generó una catarata de respuestas de gente que compartía su visión, gente que no, y otros usuarios que relataban también sus experiencias personales con relación a las indumentarias que utilizaban para embarcarse en diferentes vuelos.

“Te rebanco -apoyó con vehemencia la usuaria Majo-. Hay gente que si no anda en jogging no está cómoda y guess what? (¿adiviná qué?), existe la posibilidad de ponerte ropa cómoda y elegante”. “¿Cual sería el motivo para viajar elegantes en clase turista amontonados como bondi en hora pico?”, le retrucó, de inmediato a esta usuaria la tuitera La Comechingona, en una discusión entre ambas que se prolongó por una decena de tuits más.

Los tuiteros intercambiaron opiniones sobre la necesidad de viajar elegantes y/o cómodos en los aviones Twitter / @majogm y @aritoteli

Poco más tarde, esta última usuaria publicó un tuit en el que mostraba cómo viajaban en avión cuatro mujeres del mundo del espectáculo reconocidas por su elegancia y glamour. Así, aparecían en ropa deportiva Sofía Ritchie, Sofía Vergara, Jessica Alba y Eva Longoria en aeropuertos. “Y estas no viajan en clase turista. Vengan de a mil”, subrayó.

Florentino Ariza, otro usuario que intervino en la disputa tuitera, decidió hacer una especie de historiografía del vestir en los vuelos. “Antes la gente se ponía sus mejores pilchas para volar: traje, sombrero, zapatos. Hoy se ha perdido ese decoro y consideración por los demás. Uno no se vestía para estar bien u ostentar, lo hacía por respeto y educación. No creo q la modernidad haya mejorado nada, más allá de lo tecnológico”, escribió.

El usuario Florentino Ariza recordó cómo se viajaba antes en materia de indumentaria y lo comparó con los tiempos con los pasajeros de hoy Twitter / @d82deb6fa68b48f

“Yo creo que falta de respeto es cuestionar a los demás por cómo se visten para viajar, pero bueno, parece que hay otras prioridades entre los pasajeros de cabotaje que ni siquiera viajan en primera”, dijo Silvina, en respuesta al tuit anterior, y fue apoyada por el tuitero Rodri, que sentenció: “¡Pero claro que si! Ahora la que falta es que te digan cómo te tenés que vestir. ¡El tupé!”.

Jessica Alba fue puesta como ejemplo por una usuaria de que hasta las estrellas más glamorosas de Hollywood pueden volar en joggineta por una cuestión de comodidad Twitter / @aritoteli

Otra vez en favor de la postura de LaBitoria salió Gisse, que deslizó una jugada comparación: “¡Coincido! Pensar que yo era chica y recuerdo que elegíamos y nos separábamos la ropa con la que íbamos a viajar. Hoy parece que vas en el (tren)l Roca con alas. Te falta el vendedor de chipá en el medio”. “Cómodo, sí. Croto, no”, anotó Lapipiquierevolar, también en coincidencia con la creadora del mensaje original.

Las respuestas de otros usuarios al tuit de Florentino Ariza, en una discusión sobre la manera de vestir en los vuelos que se volvió interminable Twitter / @elculoderinaudo y @rodriferre14

“¿Pero por qué te molesta? Yo viajo en Joggineta y zapatillas lo más cómoda posible. Es más, vivo en joggineta y zapatillas”, reaccionó la usuaria Caleidoscopio eye, cuestionando la posición de LaBitoria. “Dejen de romantizar el viaje en avión. Te estás subiendo a un medio de transporte en el que probablemente estés horas sentada. Se vuela de Jogging y Crocs”, fue más allá Fer Pedruelo.

“Confieso que viajaba en casi joggineta por trabajo, por comodidad, con un amigo/colega. Él, siempre bien vestido. Me paraban en migraciones, me paraban en Aduana, y a él no”, contó Leo Piccioli, ya en el terreno de las anécdotas personales.

Ejemplos personales también se sumaron al debate sobre la manera de vestirse a la hora de embarcarse en un vuelo Twitter / @leopiccioli y @cristalblue_15

La cantidad de comentarios, entre los “aguante la joggineta” o la acusación de “croto” para el que decide usar esa prenda para emprender los vuelos y otros posteos más agresivos que mandan a los que opinan diferente a “hacer terapia” o se los trata de “snobs” a los que apelan a la vestimenta elegante, la cadena de respuestas al tuit original de LaBitoria se vuelve interminable. Y, tal como suele ocurrir en estos casos, cada tuitero siente que en cada uno de sus mensajes lo asiste la razón.