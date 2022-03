Graciela Alfano reveló cuál es el verdadero nombre de Matilda Blanco

Este lunes, la columnista de Socios del espectáculo (eltrece), Graciela Alfano, sorprendió a sus compañeros de programa al revelar que el nombre de Matilda Blanco, una de las concursantes del reality show El hotel de los famosos, es artístico.

“Yo tengo una pregunta personal: ¿qué pensás de Matilda? Perdón, se llama Gabriela ”, le preguntó Alfano a la invitada del programa Militta Bora, y sacó a la luz el secreto mejor guardado por la estilista y crítica de moda. Incrédulos, sus compañeros de programa no pudieron ocultar su sorpresa. “¿Qué, se inventó el nombre?”, consultó Karina Iavícoli.

Mientras tanto, el conductor Adrián Pallares estallaba a carcajadas, a tal punto de admitir: “Me caigo de la silla”. Histriónico, su compañero de dupla en la animación, Rodrigo Lussich, tomó un altavoz y dijo: “Adri, Matilda, ¡se llama Gabriela! ¿Escuchás? No lo puedo creer”. A su vez, Paula Varela le preguntó a Alfano si acaso Matilda era el segundo nombre de Gabriela, algo que Grace negó.

Revelan el verdadero nombre de Matilda Blanco

Acto seguido, en el programa pusieron de fondo la clásica cortina de Crónica TV, mientras Lussich decía: “¡Último momento! Matilda, ¡se llama Gabriela!”. En su defensa, Alfano dijo: “Se puso como un nombre de ficción como mucha gente”.

¿Acomodaticia?

Matilda es vista por algunos de sus compañeros como escurridiza. Con actitud pacífica y sin grandes conflictos con nadie dentro del Hotel de los famosos, Blanco parece dispuesta a jugar fuerte. Por eso, Graciela Alfano le preguntó a Militta Bora por el particular apodo que le pusieron a “Gabriela” en el reality: “Fantasma”.

De relación previa con ella, la cantante contestó con una anécdota que grafica su sol en el juego: “Es una de las que ya conocía, y tengo muy buena onda con ella. Cuando la nominamos por la estrategia, para que yo quede con alguien más o menos parejo fue, como ‘bueno, perdón Mati’”. Ella en un momento había dicho: ‘los que me votan, nunca más me junto a tomar un café con ellos’. Entonces después que la votamos fue como: ‘dale, Mati, ¿no me vas a invitar a un café?”.

En tanto, Luli Fernández advirtió que Matilda Blanco fue la primera que tuvo el gesto de abrazar a Bora cuando se decidió su salida del programa. A la vez, Bora admitió que tiene “una actitud maternal” con el resto de los concursantes.

Matilda Blanco y Leo García protagonizaron uno de los primeros cruces del "Hotel de los famosos" Gruppo Building

No obstante, Matilda ha tenido algunos conflictos con sus colega Leo García, a quien le dijo “tribunero”. Y lo argumentó: “Tiene que ver con que él está siempre del lado del que le conviene, y además dice las cosas que la gente quiere escuchar”. El cantante no se quedó callado y le espetó: “Vos tenés fama de mala”.

Además, al igual que otros participantes, Blanco ya tuve un picante cruce con Kate Rodríguez, quien se ofendió al entender que Matilda la había tratado de ladrona, y explicó que ese fue uno de los motivos por los cuales la nominó la última semana