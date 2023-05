Se separaron después de varios años de relación y él tuvo un gesto que la dejó atónita

escuchar

Muchas personas son bastante estrictas cuando se trata de dinero. Sin embargo, existen límites, ya que generalmente cuando se entabla una relación sentimental con otra persona, la pareja realiza actividades acomodándose a las posibilidades económicas de cada uno.

Durante los últimos días, se popularizó un video en redes sociales, donde una mujer reveló que al finalizar su noviazgo con su expareja recibió un documento, donde el hombre le cobra la mitad del dinero de todo lo que hicieron juntos -cenas, cine, salidas a pasear, entre otros-.

La protagonista aseguró en su cuenta de TikTok que: “No me conformo con una relación 50/50 donde mi ex escribió todas las veces que comimos fuera y tengo que devolverle el dinero, como si no estuviera en una relación”.

La joven reveló la historia en TikTok

Además, mostró a sus seguidores parte del documento que recibió donde aparece completamente detallado la fecha, lugar y precio de lo que su exnovio pretende que le devuelva.

Adicionalmente, en la descripción del video contó su malestar, ya que asegura “haber salido con hombres que ni siquiera me dejaban sacar mi tarjeta de crédito”, haciendo referencia a cuando intentaba pagar la cuenta.

El video tiene más de 230 mil me gusta, fue compartido más de 43 mil veces y tiene más de seis mil comentarios, entre los que destacan: “¿Es broma?”, “el exnovio es contador o economista”, “esto es realmente aterrador”, “el rey de la tacañería”, entre otros.

Otros usuarios de TikTok aseguraron que se trata de una broma, por lo cual la mujer compartió un segundo video, donde detalló cómo recibió el documento por parte de su expareja y nuevamente se puede ver parte de los gastos que el hombre reclama.

La joven dio pruebas de lo que reveló

