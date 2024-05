Un importante estudio de la Universidad de Harvard habría encontrado el secreto de la felicidad

Escuchar

La felicidad es un sustantivo abstracto cargado de un sentido profundo para los seres humanos que, a fin de cuentas, la buscan en todas partes y a cualquier hora. Ese sentimiento de plenitud, gozo o bienestar, según define la Real Academia Española, se hace material en la vida cotidiana y es, gracias a ella, una de las motivaciones que entraña cada propósito de existir. En sintonía con ello, la Universidad de Harvard se ocupó durante 85 años consecutivos a encontrar su secreto.

El estudio que llevó a cabo esta unidad académica se emplazó en el seguimiento de un grupo reducido de 700 jóvenes, con especial interés en conocer sus pensamientos al principio y al final, en la etapa de vejez. El foco era simple y llano, entender cómo ser más feliz. La recopilación de datos empezó en la década de 1930 y se extendió hasta la mitad de los 2000.

La felicidad no es constante y depende de variables externas (Fuente: Pexels)

Las preguntas a las que estos participantes se expusieron, se vincularon a cuestiones meramente cotidianas y también profundas. Desde sus motivaciones diarias, las profesiones que eligieron, la familia que conformaron y las relaciones con terceros. En la conclusión, los expertos se asombraron por las reflexiones que manifestaron las mujeres, de quienes destacaron sus puntos de vista.

Robert Waldinger, profesor y psiquiatra de la Facultad de Medicina de Harvard, escribió el libro The Good Life: Lessons from the World’s Longest Scientific Study of Happiness, que resume aquella investigación, y explicó en una charla TED del año 2015 que la felicidad es un mito, ya que “nadie puede ser feliz todo el tiempo”, debido a esto, “sube y baja”. Es una fluctuación que depende de los instantes y factores internos y externos.

Además, sostuvo que las personas más felices no son necesariamente las que persiguen metas ambiciosas, sino las que cultivan y construyen relaciones sólidas, de familia y amistades. Incluso, remarcó la alimentación dentro de los pilares que mantuvieron en plenitud a las personas encuestadas. La selección de comida natural y la no ingesta de alcohol promovió un estado físico y de salud mucho mejor.

El estudio demostró que las mujeres lamentaban su represión a ciertos sentimientos por temor al "qué dirán" (Fuente: Pexels)

En tanto, refirió que muchas mujeres lamentaron la represión sobre sus ambiciones y deseos en pos de aparentar ante los mandatos sociales de la época. Además, admitieron su angustia por haber procurado la opinión de personas externas antes que sus intereses y lo que realmente las alegraba.

Gracias a los datos del estudio, el docente hizo hincapié en ser conscientes de nuestra existencia y, en base a ello, se debería tomar la decisión de aplicar hábitos pequeños que aseguren nuestra cercanía a la felicidad. En particular, señaló la importancia de perseguir nuestros propios deseos y hacer a un lado las presiones ajenas.

El secreto de la felicidad

A pesar de que Waldinger afirmó que este sentimiento es oscilante, enumeró cuatro aspectos para tener en cuenta si el objetivo es acercarse a un estado de plenitud y gozo estable.

Relaciones sociales

Los vínculos son la clave de la felicidad. Tener relaciones sanas y fuertes en el camino de nuestra vida, asegura una amortiguación contra el estrés y las enfermedades mentales.

Ser proactivo

El profesor indicó que no se debe dejar todo al azar cuando se trata de construir nuevos vínculos. Es por ello que insistió en que las personas deben alimentar el espíritu del interés por conocer a otra gente.

Solidez en el matrimonio

Una de las particularidades del matrimonio es que no siempre puede considerarse bueno. A lo largo de su existencia hay altibajos que pueden provocar hasta la ruptura. Sin embargo, el médico aclaró que la unión entre dos personas fieles y amadas, siempre será un apoyo hasta la vejez.

El cuerpo tiene un límite

“Cuidá tu cuerpo como si fueras a necesitarlo durante 100 años”, subrayó Waldinger. En el estudio que realizó Harvard, se mostró que las personas analizadas practicaban deporte o algún tipo de ejercicio a diario, por lo que estado físico logró mantenerse estable hasta la tercera edad. Además, señaló la importancia de consumir alimentos sanos por fuera de los industrializados.

LA NACION