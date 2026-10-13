Según la ciencia, qué significa que una persona transmita corriente a otra

El traspaso de energía entre personas, un hecho cotidiano que muchos describen como recibir un choque de corriente, tiene una explicación científica precisa ligada a la física de las partículas. Este fenómeno ocurre de forma imprevista y responde a una reacción natural en cuerpos tanto inertes como humanos. Según el International Science Teaching Foundation de los Estados Unidos, este tipo de descarga eléctrica recibe el nombre de corriente estática. Su origen reside en las unidades más diminutas que conforman toda la materia: los átomos. Estas estructuras contienen electrones de carga negativa, neutrones sin carga y protones de carga positiva.

El paso de corriente entre personas sucede cuando hay un desnivel de cargas positiva o negativa en un átomo unknown

En condiciones habituales, los átomos permanecen en un estado neutro porque mantienen un equilibrio entre sus niveles de electrones y protones. Esta estabilidad recibe el nombre de estática. Sin embargo, la descarga ocurre cuando aparece un desequilibrio. Tal como sucede con la atracción entre los polos opuestos, los átomos desiguales buscan la unión. Durante ese contacto, ocurre un traspaso de energía que transforma la carga estática en electricidad actual. En este proceso, los electrones reaccionan de manera distinta a los protones y neutrones, los cuales permanecen quietos. Los electrones, al verse excitados, tienden a rebotar entre los objetos. Por lo tanto, cuando una persona posee una carga negativa adicional, esta busca compensarse al encontrar un elemento con carga positiva. El contacto entre ambos provoca el choque eléctrico que sentimos como una chispa.

La Enciclopedia Británica señala que este proceso se intensifica cuando dos objetos se frotan entre sí, especialmente si se trata de materiales aislantes y superficies secas. Esta fricción hace que los elementos adquieran cargas opuestas, lo cual genera una atracción mutua. Si un tercer elemento participa en este escenario con su propia desigualdad de partículas, el traspaso de corriente se vuelve inevitable. Este fenómeno también depende de factores climáticos externos. The Times of India sostiene que la carga eléctrica aumenta durante el invierno o en entornos con clima seco. En estas condiciones, el aire carece de humedad, lo cual facilita que los electrones se acumulen en la superficie de la piel humana. Por el contrario, en verano, la humedad del ambiente ayuda a eliminar los electrones con carga negativa, lo que reduce las posibilidades de experimentar este tipo de traspasos.

El átomo está compuesto por electrones, protones y neutrones, un desnivel de estos, puede provocar una descarga de energía (Fuente: https://science-teaching.org/)

Los electrones no permanecen de forma permanente en un mismo cuerpo. Cuando una persona topa con otro elemento que posee una carga excesivamente positiva, los electrones se transfieren sin mayores dificultades. La ciencia indica que, ante niveles de carga muy altos, las partículas incluso comienzan a degradarse en el aire a causa de la fuerte atracción magnética existente con el otro objeto. Aunque la chispa suele sentirse como una molestia o un pinchazo similar a una aguja, la explicación es puramente física. La sensación de dolor ocurre porque la descarga libera calor en el punto exacto del contacto. Este proceso es simplemente la forma en que la naturaleza busca restablecer el equilibrio entre las cargas positivas y negativas presentes en los cuerpos que interactúan a diario.

Algunas curiosidades sobre la descarga eléctrica

Los rayos tienen una forma de electricidad estática, que se originan cuando el aire roza las nubes.

La electricidad estática no provoca corriente elevada, a menos que sea un rayo producto de una tormenta.

La electricidad estática viaja a la velocidad de la luz, es decir, a 299.791 km por segundo.

Frotar tela de seda o una varilla de vidrio, crea carga positiva. Frotar la piel humana sobre una varilla de plástico o goma genera corriente negativa.

Cuando la carga estática entra en contacto con un objeto conectado a tierra, puede crear una chispa que podría encender materiales inflamables. Incluso, hasta en niveles altos tiende a dañar o destruir artefactos electrónicos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.