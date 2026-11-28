Ver a tu perro mover las patas como si corriera, sacudir los bigotes o soltar pequeños gemidos mientras duerme suele despertar ternura o preocupación, como si atravesara una pesadilla. Sin embargo, lejos de ser una señal de alarma, se trata de un proceso fisiológico normal ligado a la arquitectura del sueño canino.

Al igual que las personas, los perros alternan entre el sueño no REM —destinado al descanso profundo y la reparación física— y la fase REM [de movimientos oculares rápidos], donde se concentra la mayor actividad onírica. Estudios con electroencefalogramas en medicina veterinaria muestran que, unos 20 minutos después de quedarse dormidos, ingresan en esta etapa con un patrón cerebral similar al de la vigilia.

El descanso en los perros es un aspecto crucial que impacta directamente en su salud física y emocional Foto ilustrativa: PIXABAY

Según detalló el veterinario Juan Manuel Liquindoli en diálogo con el medio español La Vanguardia, durante ese momento el cerebro reactiva redes neuronales vinculadas a experiencias cotidianas como correr, jugar o interactuar. Aunque el tronco encefálico envía señales para reducir el tono muscular y evitar que el animal actúe físicamente lo que sueña [atonía muscular], ese bloqueo no es total: pequeños impulsos motores logran filtrarse y provocan espasmos breves en patas, orejas, hocico o vocalizaciones suaves.

Además, investigaciones sobre el aprendizaje canino indican que tanto el sueño REM como el no REM cumplen un rol clave para procesar información y consolidar la memoria.

Los perros pasan por las mismas fases de sueño que los humanos Canva

Por eso, los especialistas coinciden en dejar que el ciclo siga su curso natural. Despertar de forma brusca a un perro en plena fase REM puede dejarlo desorientado y asustado; incluso, algunos pueden reaccionar de manera defensiva y morder por reflejo si los tocan de repente.

La intervención solo se vuelve necesaria si los movimientos dejan de ser breves y aislados: sacudidas violentas y prolongadas, rigidez muscular, salivación excesiva, pérdida de control de esfínteres o desorientación persistente al despertar pueden corresponder a un cuadro convulsivo y requieren consulta veterinaria inmediata.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA