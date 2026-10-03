Según la psicología, las personas desdichadas repiten siempre las mismas 12 frases

Las palabras que una persona utiliza en su día a día trascienden la mera comunicación y funcionan como un reflejo de su mundo interior y de cómo procesa sus vivencias. Según un análisis del profesor y especialista en comunicación Preston Ni, publicado en Psychology Today, existe una relación directa entre el uso recurrente de ciertos patrones lingüísticos y estados de ánimo vinculados a la infelicidad persistente.

Es fundamental aclarar que experimentar pensamientos negativos de forma aislada resulta normal y no constituye un diagnóstico clínico. La señal de alerta surge cuando estas ideas se vuelven recurrentes y condicionan sistemáticamente el comportamiento ante la realidad. El experto identificó ocho frases que, cuando se integran como un hábito mental, suelen limitar el potencial y bienestar individual.

Las palabras que utiliza una persona son un reflejo de su mundo interior (Foto: Pexels)

El primer grupo se vincula con el autoboicot y la inseguridad. Expresiones como “No soy lo suficientemente bueno”, “No puedo hacerlo”, “No me siento seguro” o “Voy a fallar” actúan erosionando la confianza propia. A esto se suma el sesgo pesimista de frases como “Si algo puede salir mal, seguro me va a pasar a mí”, que lleva al individuo a anticipar resultados desfavorables antes de cualquier evento.

La comparación social también ocupa un lugar central en la insatisfacción personal. Frases como “Nunca voy a ser tan exitoso como él o ella” o considerar que “Todos tienen la vida resuelta menos yo” fomentan una visión distorsionada de los propios logros. Por otro lado, la dificultad para gestionar el pasado se manifiesta en lamentos del tipo: “Si tan solo no hubiera cometido ese error, todo sería diferente”. Aunque revisar fallos puede ser educativo, el anclaje constante en el pasado impide el progreso.

Muchas expresiones reflejan inseguridad (Foto ilustrativa: Pixabay)

En cuanto a la responsabilidad emocional, el especialista señala frases como “Siempre me hacen sentir mal, no importa lo que haga” o “Nunca tuve las oportunidades que otros sí tuvieron, por eso estoy así”. Estos pensamientos trasladan el control de la propia vida hacia agentes externos o circunstancias, invalidando la capacidad de acción actual.

Asimismo, la culpa paralizante se expresa en “Nunca voy a perdonarme por lo que hice”, mientras que el miedo al fracaso se cristaliza en la sentencia: “Tengo miedo, no sé si voy a poder hacerlo”. Según Ni, la clave reside en romper estos patrones, recordando siempre que “por más que lo intentemos, simplemente no es humano ser perfecto”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA