Los médicos coinciden: qué efectos provoca en el cuerpo tomar café sin azúcar

El café constituye mucho más que una simple costumbre diaria o un estimulante para el inicio de la jornada. Investigaciones científicas recientes revelan que el consumo de esta bebida aporta beneficios concretos al organismo, siempre bajo la premisa de la moderación y, fundamentalmente, sin el agregado de azúcar o edulcorantes artificiales. Este hábito, profundamente arraigado en la sociedad argentina, presenta ventajas que trascienden el sabor y el aroma característicos que deleitan a los consumidores.

Un estudio realizado en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en los Estados Unidos, arrojó datos reveladores sobre el impacto cerebral de la infusión. Según la publicación especializada Nature Neuroscience, la ingesta regular de café mejora la memoria mediante el fortalecimiento de la conexión neuronal en el hipocampo. Esta zona del cerebro resulta vital para los procesos cognitivos. De esta forma, una taza de café durante la mañana colabora de manera directa con el mantenimiento de una mente alerta y activa a lo largo del día.

El café, aliado para diferentes momentos del día (Foto: Pexels)

La salud cardiovascular también recibe un impacto positivo según los hallazgos científicos. La evidencia indica que el consumo de café ayuda a prevenir la obstrucción arterial, un factor clave para reducir el riesgo de padecer diversas afecciones cardíacas. Asimismo, la bebida se destaca como una fuente potente de antioxidantes. Estos componentes actúan como escudos frente a la oxidación celular y los radicales libres, lo cual garantiza una protección adicional para el cuerpo y favorece un estado de bienestar general más robusto.

Otro aspecto relevante radica en la higiene bucal. Si bien el café posee una fama histórica en relación con el esmalte dental, el consumo sin azúcar ni edulcorantes evita la formación de caries. Esta característica posiciona a la bebida como una opción saludable para el cuidado de los dientes, siempre que el usuario prescinda de los agregados químicos o procesados que suelen acompañar a la infusión en múltiples entornos sociales.

En el ámbito de la nutrición, el café presenta propiedades favorables para el control del peso corporal. Al ser una sustancia baja en calorías y grasas, su ingesta acelera el metabolismo basal y estimula la termogénesis en el organismo. Estos procesos físicos permiten una mayor eficiencia energética, lo cual facilita la gestión saludable del peso. La ciencia respalda esta capacidad del café como un aliado funcional para quienes buscan optimizar su bienestar físico mediante elecciones alimentarias inteligentes y controladas.

Los datos expuestos demuestran que el café, cuando se consume en su estado puro, ofrece un espectro de beneficios que van desde la protección celular hasta la mejora de las funciones cognitivas superiores. Los especialistas subrayan que los resultados dependen estrictamente de la ausencia de elementos externos que alteren la composición natural de la bebida. Ante la consulta sobre cuánto dura el efecto del café o su impacto real, la ciencia responde con evidencia clara: la moderación y la pureza son los ejes fundamentales para aprovechar sus facultades.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.