La protagonista del orgasmo más famoso del cine vuelve a la pantalla grande después de décadas fuera de las mega producciones de la industria, pero el regreso de Meg Ryan, mejor conocida como la “novia de América”, no podía ser más oportuno y estelar. Volver con una ex pareja después de muchos años de haber terminado es el argumento sobre el que gira What happens later (Lo que ocurre más tarde), una película independiente que aprovecha, además de la contundente actualidad del tema, la moda de poner en valor a las estrellas que fueron protagonistas de películas que son clásicos, en este caso, de la comedia romántica americana de la década de los noventa.

Dos ex amantes que ya han pasado los 60 años se reencuentran en un aeropuerto por casualidad cuando los atrapa una tormenta de nieve y deben esperar juntos la salida del próximo vuelo. Sus cuerpos han cambiado, sus vidas también. En la víspera recuerdan sus idas y venidas, y sin darse cuenta descubren que nunca perdieron la conexión. Exactamente el mismo debate atrapó semanas atrás a la audiencia de And Just Like That o la saga de Sex and the city, cuando el guapo de Aidan, visiblemente más canoso, se reencuentra con una Carrie a la que también le cayeron los años, aunque siga aficionada a comprarse zapatos.

¿Cuándo se vuelve con un ex? Shutterstock

Sin dudas las segundas oportunidades románticas son el gran trending topic de los últimos tiempos, quizá desde que tras 17 años separados Jennifer López y Ben Affleck volvieron a apostar a ese amor que había quedado trunco, coronado con una boda espectacular y una luna de miel de ensueño. Al menos todo eso dejan ver en las fotos, porque ya sabemos que la vida conyugal puertas adentro suele ser muy distinta, por mucho que el cine y la literatura se esfuercen en idealizar los vínculos del pasado a conveniencia del guión. Lo cierto es que según las encuestas se estima que el 66% de las relaciones que se rompen vuelven al cabo de un año llevados casi siempre por la nostalgia o la soledad, pero son solo papelitos de colores porque el 50% de aquellos que lo intentaron otra vez, terminaron el vínculo definitivamente.

Haber terminado mal o sin ningún conflicto, es lo que determina la tasa de éxito de las segundas partes. Si no hubo terceros o cuestiones graves como la violencia, es probable que la segunda vuelta sea una gran chance para completar la historia. Hay ejemplos de ambos casos: Bradley Cooper e Irina Shayk son los últimos en intentarlo; Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton estuvieron distanciados antes de casarse; en el lado opuesto podemos citar la historia de amor entre Elizabeth Taylor y Richard Burton, quienes se casaron y divorciaron dos veces en 12 años de rupturas dramáticas y tan tóxicas como la de Rihanna y Chris Brown. Ejemplo local reciente, Kun Aguero y Sofía Calzetti, que están estudiando la posibilidad de volver, quizá ahora con otras reglas. “Las ex parejas simplemente, no se han superado. La evidencia sugiere que mantener sentimientos persistentes es la razón más comúnmente citada para volver con un ex. El amor, al parecer, no se detiene cuando ocurre una ruptura, y puede estimular a la gente a volver a estar juntos” decía en un artículo Theresa DiDonato, psicóloga social y profesora de la Loyola University de Maryland en una publicación de Psicology Today.

Es vital poder diferenciar las razones por las que decidimos reconsiderar a una ex pareja, recuerda la experta, básicamente tener claro que no añoramos el vínculo solo porque no podemos atravesar la soledad o porque nos resulta más cómodo estar con alguien conocido que arriesgarnos a conocer alguien nuevo. En cualquier caso, es importante hacer un análisis sobre lo que ocurrió la primera vez y cómo cada uno evolucionó desde entonces. Eso parecen hacer en What Happens Later, Bill (interpretado por David Duchovny) y Willa, dos seres completamente opuestos, pero claramente complementarios que hacen memoria sobre sus veinte años de idas y venidas mientras cae una tormenta de nieve y empiezan a preguntarse si el encuentro fue casualidad, o causalidad. Sin dudas, es el gran debate del momento. “Creemos que es una mirada a la vida y el amor con la que el público de todo el mundo se identificará y anhelará en estos tiempos inciertos en los que la conexión y la reconciliación se sienten más importantes que nunca” decía Meg Ryan (que además dirige) a la revista del New York Times sobre esta película que explora la evolución individual y como el pasado influye en el presente de dos personas que quizá ahora sí estén listos para la nueva oportunidad que les da la vida...

