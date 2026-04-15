El cardiólogo López Rosetti y el vínculo entre lavarse los dientes y la salud del corazón: “No es otra cosa que una herida”

El reconocido médico Daniel López Rosetti advirtió que la higiene bucal no es solo una cuestión estética o de aliento, sino una herramienta clave para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares.

“Hay que lavarse los dientes, hay que mantener la higiene de la boca. Usted lo sabe, pero no es solamente para cuidar nuestras piezas dentales o nuestro aliento”, arranca el doctor López Rosetti en un video que se volvió viral por la claridad de su mensaje. Con su estilo directo y didáctico, el médico puso el foco en un vínculo que muchos pasan por alto: la relación entre la boca y el sistema cardiovascular.

López Rosetti dijo que si la encía está inflamada, es la puerta de baterias al torrente sanguíneo (Fuente: Instagram/@dr.daniellopezrosetti)

Según explicó el especialista, mantener los dientes limpios es fundamental para cuidar el corazón y disminuir el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular (ACV). Pero, ¿cuál es la razón detrás de esto?

La encía como “puerta de entrada”

López Rosetti señaló que el problema central es la inflamación de las encías. Cuando estas se inflaman, funcionan como una “herida” abierta que permite que las bacterias ingresen con muchísima más facilidad al torrente circulatorio.

La higiene bucal es importante para evitar que las bacterias pasen al torrente sanguíneo cuando las encías se inflaman

“Cuando uno tiene inflamada la encía, es una puerta de entrada. En el fondo, no es otra cosa que una herida que hace que las bacterias ingresen a la sangre”, detalló el médico. Una vez que estos microorganismos están circulando, empiezan las complicaciones en el cuerpo.

Consecuencias en todo el sistema

El ingreso de estas bacterias no es inofensivo. El doctor advirtió que su presencia en la sangre termina afectando los endotelios, que es la parte interna de todos los vasos sanguíneos. Esto desencadena una serie de procesos negativos:

Aterosclerosis: Se favorece la formación de placas en las arterias.

Se favorece la formación de placas en las arterias. Inflamación crónica: El cuerpo entra en un estado de inflamación de bajo grado de forma constante.

El cuerpo entra en un estado de inflamación de bajo grado de forma constante. Problemas valvulares: Las bacterias pueden alojarse y complicar las válvulas cardíacas.

Las bacterias pueden alojarse y complicar las válvulas cardíacas. Riesgo de ACV: Se condiciona la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular.

Con un simple cepillo de dientes en la mano, López Rosetti cerró su explicación con un mensaje contundente: “Mire qué importante es cuidar no la boca solamente, sino todo nuestro sistema cardiovascular”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.