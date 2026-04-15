Bernardo Stamateas: “El 70% de los problemas de pareja no se resuelven, hay que aprender a negociar”

Las relaciones sentimentales suelen estar atravesadas por tensiones y diferencias, especialmente cuando ninguna de las partes está dispuesta a ceder. En ese contexto, el psicólogo y escritor Bernardo Stamateas analizó cuáles son las claves para construir vínculos exitosos y duraderos, y también puso el foco en uno de los errores más comunes dentro de la pareja: intentar cambiar al otro. Según explicó, en la mayoría de los casos, la capacidad de negociar y alcanzar acuerdos resulta fundamental para sostener el vínculo a lo largo del tiempo.

Mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram @berstamateas, el especialista reflexionó sobre los conflictos más habituales en las relaciones y sorprendió con una afirmación que invita a repensar la dinámica de pareja: “La gran mayoría de los problemas, el 70% de los problemas de pareja, no se resuelven, anótenlo por favor eso”.

El especialista reflexionó sobre los vínculos y la importancia de negociar @berstamateas

En ese sentido, explicó que muchas diferencias responden a rasgos propios de cada persona que difícilmente cambien con el tiempo. “El que es impuntual, no lo vas a cambiar vos y el que es puntual tampoco lo vas a hacer que llegue tarde, entonces hay que negociar: ‘mirá, vos tenés estas características y yo tengo esta característica, entonces vos salí a esta hora y yo voy a salir a esta hora y hay que negociar’”, sostuvo, destacando la importancia de llegar a acuerdos para convivir mejor.

A modo de cierre, el especialista reforzó su postura al remarcar que intentar modificar al otro suele ser un error frecuente dentro de las relaciones. “Pero no lo vas a cambiar, no insistas que ella se vista antes o que tu pareja llegue más tarde, no lo van a lograr, hay que negociar, el 70% de las diferencias no se resuelven y lo peor que uno puede hacer es tratar de cambiar”, concluyó, poniendo el foco en la aceptación y los acuerdos como base de un vínculo saludable.