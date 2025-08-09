LA NACION

Seis técnicas respaldadas por la ciencia para dominar el estrés y recuperar el control

Algunos consejos para dominar situaciones de ansiedad y tensión, y disminuir el estrés; y hay que ser consciente de que aislarse no ayuda, sino que agrava el problema

El País (Uruguay)
Existen varias estrategias clave para gestionar el estrés de forma efectiva, pero más allá de las técnicas específicas, es importante recordar que hacer pausas, reflexionar y ajustar hábitos son partes clave de al gestión del estrés. Estas acciones no solo brindan claridad mental, sino que también reducen su impacto negativo.

6 estrategias científicas para reducir el estrés

  • Disfrutar de momentos placenteros: Salir con amigos, pasear, escaparse de fin de semana o disfrutar de actividades culturales (cine, teatro) ayuda a romper la rutina y ganar perspectiva frente a las preocupaciones.
  • Alimentación consciente: Una dieta equilibrada con comidas ligeras, masticadas despacio y sin excesos (evitando platos pesados o muy condimentados) favorece el bienestar físico y emocional.
  • Baños calientes relajantes: El calor alivia la tensión muscular y estimula la relajación, y libera el estrés acumulado.
  • Evitar el aislamiento: Quedarse solo puede llevar a pensamientos repetitivos que aumentan la ansiedad. Compartir con otros rompe este ciclo.
  • Cambiar las rutinas: Pequeñas modificaciones en el día a día (como reorganizar horarios o probar actividades nuevas) renuevan la energía y reducen el agotamiento mental.
  • Delegar responsabilidades: En el ámbito laboral, aprender a distribuir tareas y aceptar que no todo puede controlarse previene la sobrecarga y el estrés crónico.

Qué no hacer frente al estrés

Ciertos hábitos —aunque brinden alivio inmediato— empeoran el estrés a largo plazo:

  • Comer en exceso
  • Fumar o consumir alcohol/drogas
  • Dormir demasiado o muy poco

Estas conductas son contraproducentes. La clave está en optar por métodos saludables, como los mencionados anteriormente, para manejar el estrés de forma sostenible.

