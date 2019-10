Series. Se estrena Watchmen, en versión del creador de Lost

Fuente: Archivo

Marcelo Pavazza 16 de octubre de 2019

No es una adaptación de la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons ni una secuela del film de Zack Snyder de 2009. Tampoco está ambientada en Nueva York. La versión para televisión de Watchmen es más bien una expansión del universo del célebre cómic editado por DC entre 1986 y 1987, a cargo del cocreador de Lost y The Leftovers Damon Lindelof. La miniserie de nueve capítulos debuta en HBO el domingo 20 de octubre y sucede en un 2019 "muy diferente del nuestro, sin smartphones ni internet", tal cual aseguró el showrunner durante el panel dedicado a la serie en la última edición del tour de prensa anual organizado por la TCA (Television Critics Association). Allí, Lindelof dio precisiones sobre un argumento que hasta ese momento era una incógnita y que tenía a los fans preguntándose si los viejos conocidos Ozymandias, Dr. Manhattan, The Comedian, Rorschach o Nite Owl estaban de vuelta. Pero el hombre sabía desde el vamos que meterse con Watchmen era involucrarse con el Santo Grial de las historietas y buscó una historia original que, por supuesto, respetara la obra madre, "que es canon, y no se toca".

Encerrada en un cómic definitivo que sentó las bases de mucho de lo que el género entregaría en años venideros, la genial creación de Moore (también responsable de V de vendetta y La liga de hombres extraordinarios) es de esas cuyo fandom aplica la lupa más microscópica posible cuando es abordada fuera de los sagrados límites impuestos por los 12 icónicos números dibujados por Gibbons.

Watchmen, la serie, está ambientada en una historia alternativa donde supremacistas blancos enmascarados como Rorschach se enfrentan a la policía -matándolos en sus propias casas-, y aterrorizando a la sociedad toda. La acción sucede en Tulsa, Oklahoma, donde para contrarrestar los ataques, los policías también cubren su rostro y se disponen a una guerra cruel y sangrienta con los terroristas, en especial Angela Abar (Regina King), ex agente y dueña de una panadería que vuelve a tomar las armas para defender a su familia. "¿Cuál es el equivalente en 2019 del conflicto nuclear entre estadounidenses y rusos?", preguntó retóricamente a los periodistas Lindelof en TCA, refiriéndose a uno de los motores que movían los engranajes narrativos del original. "Pues la represión de las fuerzas de seguridad basada en prejuicios raciales", contestó. Daba así la clave que signa el argumento de la serie, a la que no es difícil adivinarle un intento claro de reflejar el momento actual de los Estados Unidos, donde los enfrentamientos internos están más en carne viva que nunca, fogoneados por un presidente desbocado y confrontativo. En ese mismo sentido, en Watchmen tampoco faltarán los poderosos que se mueven en las sombras propiciando el conflicto, como un ya viejo Adrian Veidt/Ozymandias, interpretado por Jeremy Irons. Está por verse si alguno más de los que completaban el grupo de vigilantes reaparecerá. El telón de fondo político (no puede no haberlo, tratándose de Watchmen), así como en los sucesos de 1985 lo eran la Guerra Fría y un Richard Nixon elegido casi a perpetuidad, gracias a la participación de los superhéroes en los conflictos bélicos que hicieron que Estados Unidos ganara en Vietnam, por ejemplo, en esta versión 2019 es el de un país ahora gobernado por Robert Redford -sí, el actor-, donde, a pesar del signo liberal de su administración, se ha controlado el acceso a internet y los superhéroes siguen prohibidos. Un escenario utópico con anclaje en la realidad, de esos que tanto le gustan a Lindelof, siempre dispuesto a contar algo más que una historia de supervivencia en una isla o de redención en un mundo devastado.

Regresos y estrenos

Octubre está repleto de debuts y continuaciones que obligan a organizar muy bien los horarios. Entre los primeros se encuentra Batwoman, con la aparición de la prima de Bruce Wayne como vigilante encapuchada; Living with Yourself, la apuesta de Paul Rudd para Netflix, y el drama histórico Catherine the Great, con Helen Mirren como la emperatriz rusa (HBO). Entre los regresos se destacan el thriller tecnológico Mr. Robot, en su cuarta y última temporada y con Rami Malek en el pináculo de su carrera, la décima de The Walking Dead y la esperada continuación de The Kominsky Method, disponible en Netflix desde el viernes 25.