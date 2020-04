Sexo a diario. Boom de usuarios en las plataformas de citas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2020 • 00:58

Hoy me di una vuelta por la última aplicación de citas que había bajado a fines de 2019, a la que estaba entrando poco y nada (aburrida de ver siempre las mismas caras), y... oh sorpresa. En este interin la lista de sugeridos sumó al menos 100 nuevos perfiles relacionados con las preferencias que había seteado entonces, y casi desmayo: hasta tenía mensajes. Lo que pesa la ficha cuando te cae encima , pensaba, revisando los encantos de mis opciones. Cerrados los espacios físicos tradicionales donde conocer gente face to face, y sobre todo ante la perspectiva de que probablemente no volvamos a tener sexo real en mucho tiempo , hasta los reacios cayeron en las redes. Suena duro, pero cuarenta días confinados y en soledad carnal, y con un panorama gris respecto de la vacuna salvadora, acostarse con alguien en el corto (y mediano) plazo es una posibilidad remota.

Luego de que los gobiernos de todo el planeta sugirieran a sus ciudadanos evitar cualquier tipo de contacto físico con humanos; alentándonos a practicar la masturbación amparados en esa teoría de que en el futuro "la única pareja sexual segura será uno mismo" , la falta de cariño empezó a calar en las personas. Y he ahí el re- boom de las plataformas de encuentro. La mayoría de los solteros encerrados hoy pasa más tiempo haciendo swipe en las aplicaciones con la esperanza de encontrar amor, o atención, especialmente en las ciudades más afectadas por el virus, dice un artículo publicado en Time. Desde el 12 de marzo, un día después de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia global al Covid 19, solo en Bumble registran un aumento del 21% en los mensajes enviados en ciudades como Seattle, 23% en Nueva York y 26% en San Francisco. El uso de video chat en la aplicación de Bumble, una característica que muchos ni siquiera sabíamos que existía antes de la propagación del virus, aumentó un 93% en todo EEUU entre el 13 de marzo - fecha en que Trump declaró la emergencia nacional- y el 27 de ese mes, con llamadas en la aplicación y chats de video con un promedio de 29 minutos de duración. Hinge detectó, en comparación con el mes de febrero, un crecimiento del 30% en los mensajes vía app, a lo que la empresa respondió lanzando una función que, si ambos usuarios están de acuerdo, abre un chat de video o una llamada telefónica. Este repentino menú de recién llegados es alentador si observamos que además están activos buscando relaciones y no practicando ghosting .

Se lo cuento a una amiga que sigue tan pesimista como en el mundo anterior, ése en el que vivimos hasta febrero de 2020. "Ahora más que antes me parece una gran pérdida de tiempo: ni siquiera sabés cuándo te vas a ver con alguien. Y a mi el sexo virtual no me interesa" dice, y con razón. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y miembro del equipo de científicos que asesora sobre Coronavirus a la Casa Blanca, ya lo advertía en otra entrevista: "no creo que debamos estrecharnos la mano nunca más". En la misma línea, Dacher Keltner, sociólogo de la Universidad de California en Berkeley que estudia el impacto a largo plazo del distanciamiento social en los individuos en cuarentena, sostiene que los solteros verán alterada fundamentalmente la forma en que interactúan con extraños en los primeros contactos futuros , incluso cuando existan antídotos y esta desgracia sea historia. Una generación entera pensará dos veces antes de abrazar a un desconocido en una primera, segunda e incluso tercera cita . Ni hablar del tiempo que les tomará besarse, e intimar.

Por estos días FaceTime, Skype y Zoom arden con el inesperado tráfico erótico, pero el paliativo es temporal, también para los que le ponen voluntad al asunto virtual. "El amor romántico nunca morirá" aseguraba en el artículo la antropóloga y bióloga Helen Fisher, del Instituto Kinsey, y que ha realizado cientos de estudios sobre el comportamiento sentimental de la raza humana. Es más, cree que en ese sentido la pandemia nos está haciendo un gran favor, y que cuando esto termine, tendremos vinculos más fuertes. "La sed y el hambre no van a morir, y tampoco los sentimientos de amor y apego que permiten transmitir su ADN a la próxima generación. Todos piensan que éste es un mal momento para salir, pero es un momento extremadamente bueno para tener citas. El sexo está fuera de la mesa, por lo que debes sentarte y conocer a alguien. Porque lo más importante que debes buscar en una pareja es tener una buena conversación ".