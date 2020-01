Sexo a diario. Máximas "cumplibes" para el amor 2020

Crédito: Shutterstock

Bienvenidos a la segunda década del segundo milenio. Repito en voz alta la cifra y suena increible... El 2020 nos encuentra en un planeta cambiante y enrarecido, pero a estas alturas los seres humanos hemos entendido que "el 5% es la vida y el 95% restante es cómo la percibimos", de modo que cada quién sabrá cuánto tiene para festejar en este cambio de década. Como siempre en estas fechas los seres humanos amanecemos conmovidos y dispuestos a reinventarnos, a cancelar pendientes y buscar nuevas zanahorias que perseguir; en pos de seguir en carrera trazamos imaginariamente una lista de intenciones, algunas banales otras más serias, pero cada quien las suyas, porque las metas son algo muy personal. Ir al gimnasio, hacer trabajo social, bajar el colesterol, visitar más a nuestros padres, generar más ingresos, evitar deudas, no mentir, etc etc. En cuanto al amor, antes de ambicionar metas deberíamos empezar por valorar lo que tenemos y hacer autocrítica; y en tal caso trabajar para atraer a aquellas personas que vibren en sintonía. El resto hay que dejárselo al universo. Van algunas máximas realistas y "cumplibles", una suerte de alertas para el amor:

DETOX VIRTUAL Reducir la dosis o hacer un corte temporal con las redes sociales, incluidas las de citas, y proponerse una buena desintoxicación de gentes cuyas vidas no gravitan en la nuestra o, más, ni siquiera nos importan. A cambio tratemos de conectar con quienes nos rodean o se cruzan en nuestro camino diario, sean amigos, vecinos, compañeros de trabajo; empecemos a ejercitar la escucha, a prestarle atención a las palabras y a practicar el mindfulness "Después de diez años de amistad, fulanita y menganito empezaron a salir" .. Y sí: a veces una conversación franca cambia la impresión que teníamos de alguien y abre las puertas a una relación inesperada.

HACER MÁS CONTACTO VISUAL Basta de clavar la vista en el teléfono celular. Una amiga óptica y que diseña anteojos insiste en que para conocer a alguien en la vida real hay que hacer un fino trabajo de contacto visual; mirar a los ojos. Es verdad que el peso de la mirada impacta en las emociones y es una clara señal de coqueteo, cuando no una invitación directa a acercarnos, a tener sexo, o a hablar. "Es una forma de comunicación no verbal de gran impacto sobre el comportamiento social y que puede servir para establecer y evaluar los intereses de la otra persona". Empecemos por sacarnos los anteojos de sol, guardar el celular y salir a la calle. Es un buen ejercicio de autoestima, además. Ojo, después hay que sostener las consecuencias.

SALIR DEL PLACARD En todo sentido, pero especialmente para ser y hacer lo que fantaseamos, o para definir una situación confusa que se prolonga demasiado. La histeria es una pose anacrónica: a nadie le importa nuestra intimidad, de modo que a tomar coraje y definirse. Ejemplo, si nos gusta alguien del mismo sexo y no sabemos cómo encarar el comienzo de una nueva intimidad, o si llevas un año sentada escritorio de por medio con ese compañero de trabajo o facultad que te mensajea a cada rato, contándote su vida y sugiriendo que le gustas, sin jamás proponerte una salida. Esos círculos tóxicos paralizan y el único beneficiado es el psicólogo; mientras tanto, envejecemos. Hace un tiempo, caminando por la calle vi un esténcil con una frase tan simple como reveladora: "sonría, está viviendo".

BAJARSE IKAMASUTRA Y KINDU Estás en pareja hace años y muy aburridos, al borde del precipicio. Si el sexo es un concurso de bostezos, ya mismo bajarse alguna de las tantas aplicaciones para divertirse en pareja; ejemplo, IKamasutra, un manual 3,0 con todos los secretos para imitar esas posturas desafiantes de la enciclopedia erótica más completa y original de la historia. Trae además categorías para clasificar las fantasías, música para ejecutarlas y, como todo en esta época, un contador de proezas, ideal para gentes competitivas. También crea una lista de posiciones favoritas y otra con sugeridas, y lo mejor: uno las puede mandar por celular a su pareja en cualquier momento del día. Kindu ayuda a mejorar la comunicación y terminar con los tabúes. La app inicia una conversación entre los dos mediante un juego de cartas, con comodines, paquetes de celebración y escapadas, todo desarrollado por expertos en relaciones. Es muy divertida.

TOMAR CLASES DE TANGO No falla. Es el único baile en que el dos desconocidos se abrazan sin necesidad de hablar y mantienen una distancia inquietante mientras dura una tanda (cuatro tangos, por lo general). Es un dialogo corporal en el que ambos envían mensajes encriptados en un abrazo; el cuerpo los decodifica y se mueve en consecuencia, siguiendo las coreografías básicas del baile rioplatense. Es una conversación no verbal, un acto sexual figurado, decía un famoso historiador del género. Es posible que así sea, pero también es un ejercicio interesante para ampliar el circulo social, afinar la sensibilidad corporal y vencer prejuicios, timideces. Las milongas son una caja de pandora: nunca se sabe con quién bailarás hoy.