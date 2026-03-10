Iván Nahas: del primer departamento que diseñó entre amigos a su regreso a Experiencia Living

Para esta nueva edición que se realizará en Remeros Beach, presenta un departamento inspirado en el espíritu de las casas de playa junto con Wood Market

“Cuando entré al departamento y vi el ventanal gigante con vista a todo el azul de la laguna, me dije: ‘Esto tiene que ser algo playero, o nada”, nos cuenta el diseñador Iván Nahas sobre el momento en que imaginó el concepto de su espacio para Experiencia Living 2026.

Impactante vista a la laguna de 3,5ha de Remeros Beach, donde tendrá lugar Experiencia Living 2026

Nahas vuelve a la muestra curada por Living después de haber participado en la primera edición, en 2022. Esta vez, su propuesta será diferente: acostumbrado a interiores de impronta masculina, sofisticada y con tonos oscuros, la locación lo convenció de ir en otra dirección.

“Todo el mundo me decía: te guardo el mármol negro, te guardo el piso oscuro, porque el primer departamento que en Experiencia Living hice era así. Y esta vez les dije: ‘No, vamos a hacer algo totalmente distinto’”.

El nuevo espacio estará inspirado en la vida de una mujer de unos treinta años que vive cerca del agua, practica surf y lleva un estilo de vida relajado. “Va a ser clarito, femenino, con mucha madera, lino, persianas de madera”. Para esta edición, además, cuenta con una colaboración muy especial: la de su hija Juana, diseñadora gráfica, que se sumó al proyecto.

Un camino que empezó temprano

Aunque hoy su nombre está asociado al interiorismo residencial y corporativo, el vínculo de Nahas con el diseño empezó mucho antes de que imaginara que sería su profesión. Su madre tenía una fábrica textil junto a con padre, pero la decoración era su gran pasión. “Lo hacía por amor al arte. A cualquier hora podía estar cambiando los muebles de lugar”, recuerda Iván.

"Mi madre, Nawal, fue la que me inculcó el diseño y la decoración. Lamentablemente, murió cuando yo tenía 23 años y no llegó a ver mis logros".

“Ella fue la que me inculcó todo esto. En los años 70 y 80 se usaban mucho los remates. Todos los miércoles a la tarde íbamos a la casa Bullrich, donde hoy está el Patio Bullrich. Mi hermana salía corriendo porque no quería saber nada, pero a mí me encantaba”.

Esa influencia marcó profundamente su sensibilidad estética. Sin embargo, la vida tomó otros rumbos. “Tenía 22 o 23 años y viajaba muchísimo. Trabajaba en turismo y pasé varios años viajando por Estados Unidos, especialmente a ciudades como Las Vegas, Los Ángeles y Nueva York. Eso me nutrió un montón visualmente”.

En esos recorridos descubrió una referencia que hasta hoy sigue siendo central en su universo creativo. “Ralph Lauren es mi faro. Cuando viajo lo primero que hago es buscar sus locales. Me llenan visual y sensorialmente”.

Parada obligada en cada viaje a los Estados Unidos

“Soy fan de las revistas, las colecciono. Cuando me siento apagado y necesito inspiración, me pongo a mirar alguna GQ o una Arquitectural Digest, al azar, que pueden llegar a tener hasta 30 años. Y tengo columnas enteras con los números de Living. ¡Nunca tiro una revista!

El primer proyecto

Aunque todavía no pensaba en el diseño como una profesión, su talento empezaba a aparecer de forma natural. Incluso de adolescente, cuarto era famoso entre sus amigos. “En los 80 todos tenían posters; yo también, pero ninguno desentonaba”, se ríe con ganas. "Mis amigos me cargaban porque mi cuarto estaba todo decorado”, se ríe con ganas. “Cuando dos de ellos alquilaron un departamento juntos, hicimos una pared ploteada el skyline de Nueva York. Y nos volvimos locos eligiendo desde los sillones hasta la vajilla”.

A comienzos de los 2000 su camino profesional volvió a cambiar. Junto con su mujer, Mili Ordóñez, desarrolló una cadena de confiterías llamada Decata, que llegó a tener varios locales en la ciudad. “Mi mujer abrió el primer local de cinco en 2003, y yo me encargué de diseñarlo y construirlo”. Durante los años de expanción, el diseño seguía presente, pero de forma paralela. “El interiorismo aparecía cada tanto, cuando algún conocido me pedía ayuda. Y lo hacía con amor, como un hobby. Cobraba dos pesos, pero lo disfrutaba”.

Un boceto a mano alzada hecho por Iván para uno de los locales de Decata

Con el tiempo empezó a sentir que quería volver a dedicarse por completo al diseño. “En 2017 dije: ‘Basta. Quiero dedicarme a lo que es realmente mío’”.

Volver

Ese fue el punto de inflexión. Con más experiencia y una mirada madura, decidió enfocarse plenamente en el interiorismo. El trabajo empezó a crecer naturalmente. Casas, departamentos, oficinas y proyectos corporativos comenzaron a multiplicarse. “Yo escucho al cliente y me enamoro del proyecto. Puede ser una casa, un restaurante o una oficina: todos me entusiasman. Además, soy muy amiguero. Con cada cliente genero una relación especial y después me cuesta soltar”, confiesa.

Una obra de Iván en los Silos de Dorrego. Cómoda y mesas de luz (Iván Nahas Estudio). Ropa de cama (Lote Propio). Xilografía (Hueyar Impresión Vegetal). Javier Picerno

Hoy trabaja con un equipo consolidado que lo acompaña en cada obra. “Está mi asistente, que es arquitecto y renderista, y mi contratista, que es mi mano derecha hace años y hacemos juntos todas las obras”.

Su trabajo más reciente, las nuevas oficinas de la agencia internacional de publicidad Tombras, que compró la reconocida agencia local Niña

Entre los trabajos recientes que acaba de entregar, está el de Tombras, una agencia de publicidad internacional. Primero, diseñó las oficinas de la empresa en Argentina, un proyecto de gran escala que incluyó casi 3.000 metros cuadrados. “Fue una obra enorme, desde cero. Cuando vinieron los directivos de Estados Unidos para la inauguración no lo podían creer”. Ese trabajo abrió una nueva etapa. Ahora está desarrollando el diseño de las oficinas de la empresa en Nueva York y Knoxville, Tennessee.

Una miradita en exclusiva a una de las flamantes salas de TombrasNiña firmadas por Iván Nahas

Entre viajes, obras y nuevos proyectos, Nahas mantiene intacta la energía que lo llevó a dedicarse a esto. “Para mí empezó como un juego cuando tenía 19 años”, dice. Y concluye con una frase que resume su manera de trabajar. “Cuando amás lo que hacés, no se siente como trabajo”.