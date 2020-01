Sexo a diario. Podcast sobre erotismo para escuchar en verano

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2020 • 15:07

Como los blogs en su momento, el podcast - una versión digital de contenido en audio o vídeo- ha venido a multiplicar los canales de expresión para quienes tienen algo que contar o compartir, revolucionando la manera de leer, algo que a los amantes de la palabra escrita nos cuesta aceptar. Son programas de radio o televisión personalizados que se pueden subir a un blog, a un sitio, o compartir en plataformas como iTunes, Spotify, SoundCloud o Ivoox, y que cualquier suscriptor puede escuchar. Sobre el tema sexo y erotismo la oferta va creciendo lento pero seguro. Por ejemplo, a la fecha en Spotify existen 240 contenidos etiquetados en esa categoría, aunque es cierto que no todos son originales e interesantes, pues tanto en la escritura como en lo audiovisual lo difícil es evitar el lugar común. Una breve selección de los podcast más escuchados en español (uno en inglés) y tomados de diferentes plataformas (todas gratuitas, a lo sumo con publicidad), dan cuenta de cómo el sexo, una gimnasia que se practica igual desde el origen de los tiempos, de alguna manera siempre se renueva:

Sexo sin Tabú:"Un santuario dedicado al deseo, la veneración sexual y el erotismo, donde los conductores nos ofrecen herramientas y técnicas del arte amatorio. Guiándonos por un viaje de sensaciones para disfrutar plenamente. Nuestro único compromiso es aprender y disfrutar, entregándonos sin tabúes" . prometen los creadores a este podcast que llega desde Puerto Rico con el objetivo de informar sobre sexualidad de forma simple y directa. A juzgar por su alcance, lo consigue. En ciclo los conductores exploran lugares para la intimidad, la masturbación dentro de una relación, sexo cibernético y mucho más. Se puede escuchar desde Podtail y YouTube.

Sexópolis: Conducido por Paulina Millán y Jon Altamirano, convencidos de que el desconocimiento es el mayor enemigo de la sociedad, el programa nació con el propósito de poder hablar e informar libremente a la audiencia interesada. Para los que buscan pareja, los casados o los que tienen ciertos miedos Paulina, dueña de una voz muy seductora, toca todos los puntos más provocadores de la actualidad: desde el alargamiento del miembro viril hasta el llanto, los orgasmos y otras situaciones bajo las sábanas que a todos los mortales nos preocupan.

Concha Podcast Disponible en Spotify y SoundCloud, así se llama el ciclo creado por Dalia Fernández Walker, Jimena Outeiro y Laura Passalacqua y que nació de las inquietudes típicas de un grupo de amigas. Desde su lanzamiento es uno de los más escuchados del país, ya que exploran la sexualidad desde un lado más auténtico, aunque también consultan a una especialista para que el tratamiento de los temas, a pesar de su informalidad, tenga contenido responsable. Audios divertidos, que parecen salidos de cualquier charla de chicas: virginidad, infidelidad, religión, no hay asunto que no se animen a tocar. Un podcast imperdible desde la mirada femenina, pero con diferentes puntos de vista.

Contigo Dentro: El programa conducido por la periodista Celia Blanco Rodríguez se emite en la cadena Ser de España los sábados a la noche, pero ha logrado mayor trascendencia gracias a los podcasts, y al talento de Celia, claro. Sin ser sexóloga (ni quiere serlo) aborda la sexualidad desde su propia visión con el fin de informar y de poder hablar sobre aspectos difíciles en una sociedad muy conservadora y religiosa como la española. Duran casi una hora, revisa distintos ángulos dentro de un mismo programa, como el sexo y la obesidad, las fantasías, las relaciones casuales y más. El morbo que alienta entre sus oyentes ha hecho que le robe audiencia a los toros, dicen.

Sexo en tu oído: Este podcast es el primero del reconocido sexólogo argentino Ezequiel López Peralta, que lo produce junto con un equipo de periodistas del diario colombiano El tiempo. "¿Hay un pene ideal para cada vagina?, ¿cuál es la mejor manera para lograr un orgasmo?, ¿es posible que haya gente que no le guste el sexo? ¿son importantes los juguetes sexuales?" . son algunos de los interrogantes que el profesional responde a lo largo de diferentes episodios. Información útil y aplicable a la vida privada. Se puede escuchar de manera gratuita desde la Web del diario.

Tenemos algo (en inglés) Creado por una pareja casada que disfruta de la cultura swinger, es decir el intercambio de parejas, We GottaThing es un relato de sus experiencias de intercambio marital. Puede ser chocante para los oyentes menos entrenados, pero puede ser interesante para quienes cultivan la modalidad y quieren conocer cómo funciona esta comunidad que tiene sus propios códigos. El Sr. y la Sra. Jones, como se llaman a sí mismos, son swingers de toda la vida, pero no dan clases para principiantes, aclaran. De cualquier manera, We Gotta Thing puede ser una curiosidad si hablamos inglés fluido.