Sexo a diario: los veganos, el clima y el apetito...sexual

Se conoce por omnívoros a aquellos animales que se alimentan tanto de carne como de plantas; son los "comedores oportunistas y generalistas" del reino, léase, no están programados "para ingerir y digerir ni material vegetal ni carne exclusivamente" dicen los diccionarios. La definición viene a cuento porque resulta llamativo que esta palabra, aplicada así, en tono de caverna, figure en los perfiles de algunas aplicaciones de citas románticas, precisamente en el menú de gustos y costumbres de los usuarios que, entre otras, declaran si fuman, hacen deportes y cuáles son sus preferencias en la mesa. Lo que pongas en la parrilla no parece ser un dato relevante a la hora de encontrar el amor, sin embargo, lo es, y cada vez más....

Además de funcionar como disparador de un chateo (a veces definitorio) previo al primer contacto real ("¿no comes carne?...¿y pollo tampoco?"), cuando buscamos pareja los seres humanos partimos de tópicos e impresiones todavía más elementales: mientras unos consideran que (además de mejores personas) los vegetarianos son más "rendidores" bajo las sábanas, por los beneficios de tener controlado el colesterol, los carnívoros alientan esa primitiva fantasía asociada al vigor que aportan el consumo de proteínas y hierro de origen animal. En Internet circulan decenas de artículos que enumeran los beneficios íntimos de adherir a un tipo de régimen u otro; pero mientras la medicina afirma que las grasas taponan las arterias, cierto es que el número de veganos crece casi paralelamente a la falta de interés en las relaciones sexuales, lo que no es un dato aislado, mal que nos pese a quienes no coincidimos con Arguiñano.

Entre las tantas transformaciones sociales profundas que atravesamos por estos días, las estadísticas afirman que el movimiento cruelty free se expande con fuerza en todo el planeta, y más en países desarrollados. Un informe de 2017 señalaba que el 6% de los consumidores norteamericanos se declaraba vegano, lo que supone un aumento sostenido del 500% desde 2014. La tendencia también se registra en Alemania, donde hasta el 44% de los consultados aseguró comer menos carnes; y vale citar que durante la última década la población vegana del Reino Unido creció un 350%, agrega otro artículo sobre tendencias. Al mismo tiempo se ha demostrado que en estos países la tasa de encuentros cae en picada. Los principales impulsores de los grandes cambios de hábito son los milennials, una generación sensible a la tecnología, los viajes, la moda, al consumo responsable y que, según datos globales, tiene cada vez menos interés en las relaciones sexuales. Casi la mitad de los veganos del mundo (el 42%) rondan los 34 años; solo el 14% son mayores de 65, afirma el ensayo. Si antes la elección del menú se basaba en la solidaridad con los pobres animalitos, ahora las motivaciones pasan por la salud y la huella de carbono, razón por la que el mismo rótulo está quedando demodé. Alineados a la prédica de muchos cocineros que destacan la importancia de ingerir solo productos de estación, más que veganos, hoy la tendencia es ser climatarian, describen los futurólogos.

Personalmente creo que tendemos a relativizar cada vez más la importancia ancestral del contacto carnal debido a la comida. Pero sí debemos pensarlo por el estrés que nos genera pensar a diario en la falta de sustento, una amenaza constante y creciente. Sin dudas la gran inapetencia sexual contemporánea está atada al cambio climático. Y esto recién empieza....