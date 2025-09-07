Sin agua ni comida, atado con una cadena sobrevivía en la intemperie bajo el calor abrasador: “Había cavado un pozo para refugiarse”

LA NACION Escuchar Nota

Cuando conocieron su historia, sintieron que el corazón se les partía en pedazos. Desde hacía varios meses, en el terreno lindero a la que alguna vez había sido su casa y atado a una cadena sobrevivía sobre un montículo de tierra seca un perro de raza husky llamado Shadow.

Sin lugar donde refugiarse en la zona de Asheville, Carolina del Norte, se las arreglaba para permanecer con vida atado a una cadena, sin protección contra el sol abrasador, sin agua fresca, completamente olvidado. Había cavado un hueco en la tierra en un intento de sentirse, quizás, un poco seguro.

. FB Brother Wolf Animal Rescue

Lamentablemente, los cuidadores de Shadow lo ignoraban y lo dejaban sin agua durante días. El pobre animal estaba visiblemente deprimido, con el rostro desolado y el cuerpo cubierto de tierra, hasta que el equipo de Rescate Animal Brother Wolf (BWAR) pudo tomar cartas en el asunto y ofrecer un rayo de esperanza al perro.

Luego de una serie de conversaciones, los tutores de Shadow accedieron a dejar al perro al cuidado de BWAR, quienes pronto comenzaron a trabajar para liberarlo de su atadura. Cortaron la cadena del cuello y lo acompañaron hasta el vehículo que lo llevaría hacia el siguiente capítulo en su vida.

. FB Brother Wolf Animal Rescue

En la sede de BWAR, Shadow recibió un examen médico completo y un baño relajante. Afortunadamente, Shadow estaba sano en general, solo con un poco de dolor en el alma. El equipo de BWAR prometió ayudarlo a sanar y, gracias a su constante cariño, su verdadera personalidad no tardó en revelarse.

“Pronto comenzó a acostarse frente al aire acondicionado, boca arriba, con un juguete a su lado, seguro en su mundo lleno de alegría y aventura. Duerme profundamente, sin pestañear. Confía en que está en un lugar seguro”, escribieron desde el refugio.

. FB Brother Wolf Animal Rescue

Todos en BWAR -una ONG que, a través de programas de adopción y retención, una clínica móvil de esterilización a bajo costo, vínculo con otros refugios y redes de voluntarios y de crianza, trabaja para salvar las vidas de miles de animales cada año en la región occidental de Carolina del Norte- se enamoraron perdidamente de Shadow y confiaban en que encontraría un hogar permanente rápidamente. Y ese anhelo se hizo realidad cuando, pocos meses después de su llegada, apareció la familia perfecta para adoptarlo.

. FB Brother Wolf Animal Rescue

Shadow aleteaba con la cola mientras salía del refugio junto a sus nuevos padres. Pero no fue hasta que llegó a casa que se dio cuenta de lo maravillosa que sería su nueva vida.

. FB Brother Wolf Animal Rescue

“Ahora disfruta de la buena vida. Su familia lo quiere tanto que está incluido en las vacaciones de la pareja. Tiene su propio chaleco salvavidas y un asiento en el bote”, escribió BWAR en Facebook. “¿Se imaginan la inmensa alegría que debe sentir cada momento de cada día, al despertar sabiendo que importa, que lo aman de verdad, después de años y años de ser olvidado?”.

. FB Brother Wolf Animal Rescue

La vida de Shadow ha cambiado drásticamente desde que el equipo de BWAR lo rescató hace cuatro años, y no podría estar más agradecido por su ayuda. Con una nueva aventura que vivir cada día, Shadow disfruta de su nueva vida, y quienes lo rescataron están encantados de verlo feliz en un hogar donde es amado y respetado.

