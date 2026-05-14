La salida para mayores de 50 en un teatro escondido de Callao con orquesta en vivo y pista de baile

Hay lugares que no solo se eligen por lo que ofrecen, sino por lo que prometen: una mesa bien puesta, una luz amable, música en vivo y la posibilidad de conversar sin apuro. Con esa idea, este viernes 15 de mayo, desde las 20.30, llega una nueva propuesta pensada para mayores de 50 años que quieren salir, conocer gente y compartir una noche distinta en un ambiente seguro, tranquilo y cuidado.

Albur, funciona en el antiguo teatro El 35, una joya porteña de los años 20 que volvió a abrir sus puertas después de casi cuatro décadas cerrada

La cita no será en un salón cualquiera. Albur funciona en el antiguo teatro El 35, una perla escondida en Callao 435 que conserva parte del esplendor de los años 20: mármoles franceses, rosetones, molduras originales, un vitraux de época, pisos de damero blanco y negro de más de cien años y un ascensor tijera de roble de Eslavonia. Después de permanecer cerrado durante casi cuatro décadas, el espacio fue restaurado y volvió a abrir sus puertas como restaurant-concert, con gastronomía, música en vivo y espíritu porteño.

En ese escenario cargado de historia tendrá lugar el primer encuentro de “Solos y solas” que tendrá su primera edición mañana. La propuesta apunta especialmente a personas mayores de 50 años -aunque, aclara su dueña, la edad no es un límite- que busquen un lugar donde sentirse cómodas, conversar, bailar y abrirse a nuevos vínculos.

“Esta iniciativa surgió porque hay gente mayor de 50 años, o gente sin edad, que quiere ir a un lugar seguro, tranquilo, fino”, cuenta Raquel Rodrigo, dueña de Albur.

La propuesta para mayores de 50 en un antiguo teatro recuperado

No será una cena formal, de esas en las que cada uno permanece sentado en su lugar, sino una propuesta más distendida, con algo para picar, pensada para que los asistentes puedan circular, cambiar de mesa y conversar con distintas personas.

“Va a ser un piscolabis, no una cena con tenedor y cuchillo. ¿Para qué? Para que nos podamos mover de mesas e ir visitando diferentes grupos hasta que por ahí demos con una persona o con un grupo con el que nos vaya bien y podamos interactuar durante la noche”, explica Rodrigo.

La música será otro de los grandes atractivos. Habrá orquesta en vivo y pista de baile, con un repertorio pensado para acompañar distintos momentos de la noche: temas de los 80, ritmos latinos, clásicos, alguna cumbia “linda”, canciones movidas y también lentos. La propuesta busca recuperar algo de aquellas salidas en las que la música habilitaba la conversación, el acercamiento y el disfrute compartido.

Un encuentro pensado para personas con ganas de volver a encontrarse cara a cara

Para Rodrigo, el espíritu del encuentro no pasa necesariamente por formar pareja, sino por generar un espacio de pertenencia. “La idea es que venga gente grande, como yo, con ganas de encontrarse, conversar y pasarla bien. No necesariamente con el objetivo de formar una pareja, sino también de ampliar el círculo, hacer amigos, juntarse a tomar algo y disfrutar de bailar”, señala.

La idea llegó a Albur de la mano de María José, directora de Gala Lírica, quien acercó la inquietud después de escuchar a muchos de sus seguidores plantear la necesidad de contar con propuestas de salida para personas solas, en un entorno agradable y confiable. “María José me trae la idea porque muchos seguidores de ella le planteaban este tema”, cuenta Rodrigo. La respuesta, al parecer, fue inmediata: según anticipa, el primer encuentro ya cuenta con una muy buena convocatoria, aunque todavía quedan algunos lugares disponibles.

El espacio conserva parte del encanto original del antiguo teatro El 35: mármoles franceses, molduras de época y un subsuelo cargado de historia

El objetivo es que no sea una experiencia aislada. Si la propuesta funciona como esperan sus organizadoras, “Solos y solas” se repetirá de manera periódica, cada semana o cada diez días, con fechas que se irán anunciando a través de los canales de Albur.

Rodrigo confía en que la propuesta encontrará su público: “Creo que va a ser algo interesante, cuidado y que puede servirle a mucha gente”, resume.

En tiempos en los que muchas personas buscan nuevas formas de socializar fuera de las aplicaciones y lejos del ruido de los encuentros impersonales, Albur propone una escena más clásica y, a la vez, necesaria: sentarse a una mesa, brindar, escuchar música, bailar y dejar que la noche haga lo suyo.

Las reservas para “Solos y solas” se pueden realizar en Albur, Av. Callao 435, CABA, por teléfono al +54 11 7066-3715 o por mail a albur435@gmail.com