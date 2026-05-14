Hervir clavos de olor con romero: el truco casero que ayuda a perfumar la casa

Mantener un ambiente fresco y con un aroma agradable dentro del hogar no siempre resulta sencillo, especialmente en épocas de bajas temperaturas o jornadas lluviosas. Cuando las ventanas permanecen cerradas durante varias horas, es habitual que aparezcan olores persistentes, sensación de encierro o incluso humedad en distintos espacios de la casa. Frente a estas situaciones, existen distintos trucos caseros que ganaron popularidad por su practicidad y que prometen ayudar a renovar el ambiente, neutralizar malos olores y generar una sensación de mayor frescura sin grandes esfuerzos.

Entre los distintos trucos caseros que circulan para mejorar el aroma del hogar, hay uno que ganó popularidad por su simpleza y por los ingredientes que utiliza. La propuesta consiste en hervir clavos de olor junto con romero y dejar que el vapor se disperse por los distintos ambientes de la casa.

Se trata de un truco casero ideal para aromatizar el ambiente de manera natural (Imagen ilustrativa con IA)

La idea detrás de este método es aprovechar la intensidad aromática de estas especias y plantas para generar una sensación de frescura y ayudar a neutralizar malos olores. Sin embargo, si bien puede contribuir a mejorar el ambiente, especialistas y usuarios suelen remarcar que no sustituye una limpieza profunda cuando existen problemas de humedad, suciedad acumulada o malos olores persistentes.

Cómo hacer el aromatizador casero para el hogar

La función de esta preparación es actuar como un aromatizante casero natural que ayuda a perfumar distintos ambientes del hogar. La propuesta consiste en elaborar una infusión concentrada con clavos de olor y romero para aprovechar su fragancia y generar una sensación de mayor frescura.

Paso a paso para hacer este aromatizante casero:

Colocar clavos de olor y ramas de romero en una olla con agua hirviendo.

Dejar que la mezcla hierva durante al menos 20 minutos.

Apagar el fuego y permitir que el vapor aromático se expanda por el ambiente.

También se puede dejar enfriar la preparación.

Una vez fría, colocar el líquido en recipientes pequeños o en un pulverizador.

Aplicarlo en espacios donde haya olor a encierro, humedad o falta de ventilación.

Los beneficios de este truco casero

Es una técnica que ayuda a neutralizar malos olores, como los de la humedad (Imagen ilustrativa con IA)

Uno de los principales beneficios de esta preparación está relacionado con la intensidad de su aroma natural. Tanto el romero como los clavos de olor contienen aceites esenciales y compuestos aromáticos que, al hervirse en agua caliente, liberan una fragancia mucho más potente. Esa combinación suele generar una sensación de frescura y un ambiente más agradable dentro del hogar.

Además de perfumar los espacios, esta mezcla puede ayudar a neutralizar olores fuertes asociados a la humedad, la cocina o la sensación de encierro. Sin embargo, para potenciar sus resultados, también se recomienda acompañar el uso de este aromatizante con otras medidas, como ventilar los ambientes siempre que sea posible, mantener limpias las telas del hogar y evitar la acumulación de humedad en distintos sectores de la casa.

Recomendaciones a tener en cuenta

Sin embargo, si el mal olor persiste incluso después de aplicar este truco casero, podría existir un problema más profundo relacionado con humedad, filtraciones o una ventilación insuficiente. En esos casos, el aroma del romero y los clavos de olor puede ayudar a disimular la situación, pero no eliminar la causa del problema.

Por eso, si los olores aparecen de manera frecuente en determinados espacios de la casa, especialmente cerca de paredes, techos o muebles, lo más recomendable es revisar el origen y mejorar la ventilación. Al fin y al cabo, estos métodos pueden ser grandes aliados para refrescar el ambiente, aunque una solución definitiva requiere atender la causa principal.