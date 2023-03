Sintió que tenía un bulto en el pecho, recibió un desolador diagnóstico y tomó una determinante decisión

escuchar

En 2020, Georgia Chapman, de Cardiff, Gales, llevaba una vida común y corriente cuando, de manera inesperada recibió un diagnóstico que la cambió por completo. Ante diversas molestias que sentía en el pecho, se realizó un chequeo y los médicos le dijeron lo que nunca imaginó: tenía cáncer. Si bien la noticia la devastó, la enfrentó y, junto a su madre, tomaron la decisión de realizarse una cirugía para sanarse.

Según consignó la mujer de 27 años en declaraciones al medio Daily Mail, fue en el día de su cumpleaños cuando se percató que en una de las mamas tenía un extraño bulto.

“Estaba en la ducha cuando sentí algo en mi seno izquierdo. Todavía estábamos en medio de COVID-19, así que estaba a punto de hacer una llamada por zoom con todos mis amigos para celebrar”, recordó.

Georgia pasó su enfermedad en medio de la ola por el Covid-19 Daily Mail

Inmediatamente, se contactó con el profesional de salud que la atiende habitualmente: “No podía ver el bulto, pero podía sentirlo, era como una gran pelota de golf”.

Posteriormente, la derivaron al Hospital Universitario y le recetaron diversos antibióticos, ya que en un principio creyeron que era un simple quiste. Sin embargo, los análisis expusieron que tenía cáncer de mama en etapa 3.

Una vez que asimiló el diagnóstico, con muchos temores preguntó cómo debía proseguir. En principio, se sometió a quimioterapia y a una mastectomía doble. “Fue extraño porque me entumecí un poco, sentí como si el piso se cayera debajo de mis pies”, sostuvo.

Por otro lado, realizó un tratamiento especial para preservar su fertilidad: “Deseaba y deseo ser madre en algún momento. Recibí 12 días de inyecciones y tuve la suerte de congelar 24 óvulos. Si me quedo infértil debido a mi tratamiento contra el cáncer de mama, sé que mis óvulos están allí esperándome. No todas las mujeres tienen esta opción”.

Georgia realizó un tratamiento especial para preservar su fertilidad Wales Online

Luego de varias sesiones de quimioterapia, y una vez curada, Georgia se sometió a una cirugía de reconstrucción mamaria. En la actualidad, busca sanarse a nivel emocional.

“Si no me hubiese revisado y si no me hubieran visto tan rápido como lo hice, es posible que no haya estado acá para contar mi historia. Necesitamos romper el estigma de la edad en el cáncer, ya que a muchas mujeres se les dice que son ‘demasiado jóvenes para tenerlo’. La mayoría de los cambios en los senos no serán cáncer, pero si sienten que algo no está bien, consulten a su médico de cabecera”, concluyó.

El dato que tomó por sorpresa a la familia

Si bien el diagnóstico de la joven conmovió a todos, nunca esperaron que, a raíz de esto, y tiempo después, su madre Debbie descubriera que también porta el gen BRCA1 alterado. Esto significa que tiene grandes posibilidades de desarrollar la misma enfermedad.

Georgia y Debbie están decididas a superar esto juntas Wales Online

“Por este motivo decidí someterme a una mastectomía doble en los próximos meses. Ya sabemos los pasos a seguir y estoy confiada en el proceso”, expresó al citado medio.

De esta manera, ambas se convirtieron en un ejemplo y demostraron que saldrán adelante gracias al apoyo que se brindan para la recuperación física y emocional.

