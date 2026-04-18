El Dr. Sebastián la Rosa contó la verdad detrás de la teoría de que hay que caminar 10.000 pasos diarios

Durante décadas, la cifra de los 10.000 pasos diarios se instaló en el imaginario colectivo como el “número mágico” para mantener una buena salud cardiovascular y combatir el sedentarismo. Sin embargo, en una reciente entrevista para Perros de la calle (Urbana Play), el Dr. Sebastián la Rosa puso en duda la rigidez de este concepto, calificándolo como una “mítica histórica” al explicar que la realidad científica detrás del movimiento diario es mucho más personalizada y dinámica de lo que nos hicieron creer.

El Dr. la Rosa habló de la teoría de los 10.000 pasos (Foto: Captura Instagram/@perroscalle)

Según explicó el profesional, la cifra redonda de los diez mil pasos no surge de un consenso médico universal, sino más bien de una estrategia de marketing japonesa de los años 60. Al profundizar en la evidencia actual, la Rosa señaló que el objetivo no debería ser igual para todos, sino que debe ajustarse a las condiciones físicas de cada individuo. “Mirá, eso depende de tu peso. Te dicen 10.000 pasos, viste la mítica histórica de 10.000 pasos y, en realidad, cuando vos agarrás estudios de Japón donde los tipos ya tenían el peso ideal, donde ya estaban bárbaros, 8.300 parecía ser clave”, detalló.

Esta distinción es fundamental: lo que funciona para una persona con un peso saludable en Japón puede no ser suficiente para alguien con otras características metabólicas. En ese sentido, el doctor amplió el panorama al comparar diferentes perfiles. “Agarrás a un tipo de Midwest de Estados Unidos que tiene sobrepeso y le dicen: ‘No, tenés que hacer 12.000’. Entonces, depende mucho del peso“, sentenció.

¿Cuánto tiempo representa este esfuerzo?

Una de las dudas más frecuentes entre quienes intentan cumplir con estas metas es el tiempo real que se necesita invertir. Ante la consulta sobre cuánto representan, por ejemplo, los 8300 pasos mencionados, la Rosa fue claro: “Son más o menos una hora y media caminando a un ritmo normal”.

Caminar una hora y media por día puede ser clave para el bienestar físico (Pexels/Tirachard Kumtanom)

Aunque para muchos una hora y media puede parecer un tiempo difícil de encontrar en una rutina laboral exigente, el especialista trajo tranquilidad al explicar que el cuerpo no necesita que ese ejercicio se realice de forma continua o en un entorno de gimnasio.

Uno de los puntos más reveladores de la charla fue la desmitificación de que el ejercicio solo cuenta si se hace con ropa deportiva o en un parque. El Dr. la Rosa enfatizó que cada movimiento suma para el total diario.

“Por supuesto que sí, se suma”, respondió ante la pregunta de si los pasos en casa al baño cuentan y completó: "Es acumulativo de todo el día. No es que tengo que estar en jogging en un parque. Es más, te sirve más... es más importante que vos lo hagas a lo largo del día a que lo hagas todo junto y después te tires en el sillón cuatro horas sentado".

El Dr. la Rosa enfatizó que cada movimiento suma para el total diario. "Es acumulativo de todo el día. No es que tengo que estar en jogging en un parque", aseguró Freepik

Esta visión cambia el enfoque del entrenamiento tradicional hacia uno de “movimiento constante”. El peligro no es no ir al gimnasio, sino permanecer estático durante bloques largos de tiempo. El cuerpo humano está diseñado para la actividad intermitente.

La recomendación final del especialista fue simple pero poderosa: aprovechar cada oportunidad para activar los músculos. "Es la mayor cantidad del día moviéndote. ¿Ves escaleras? Subilas“, cerró.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA