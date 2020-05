Adele: los peligros de seguir la restrictiva dieta sirtfood para perder peso

La cantante se sometió a un régimen de alimentos que retrasan el envejecimiento y regulan procesos metabólicos. Se trata de un método muy restrictivo y con una mínima ingesta calórica diaria

8 de mayo de 2020 • 16:20

Adele cumplió 32 años y los festejó con una foto que llamó la atención por su cambio de imagen. La multipremiada cantante no suele ser muy activa en las redes y esta vez se mostró con una figura distinta, con unos 50 kilos menos.

La inglesa no hizo ningún comentario al respecto, ya que siempre se presentó como una orgullosa referente del body positive : el concepto que afirma que las mujeres son hermosas al margen del tamaño de sus cuerpos. Pero el resto del mundo se obsesionó con encontrar "la clave del éxito", como si por estar más flaca la cantante estuviera también más saludable o más feliz, solo por encajar en los modelos de belleza normativos.

Una pregunta que surge acerca de la dramática pérdida de peso es si el tratamiento al que se sometió la artista propone un estilo de vida saludable, un verdadero cambio de hábitos, o se trata solo de una mera dieta restrictiva difícil de sostener en el largo plazo.

La sirtfood

Según el portal amarillista ingles Daily Mail, la respuesta se encuentra en el libro The Sirtfood diet: The revolutionary plan for health and weight loss - La dieta sirtfood - , escrito por los nutricionistas británicos Aidan Goggins y Glen Matten. La publicación de 2016 es el resultado del trabajo de los dos profesionales que diseñaron un exitoso programa dietético para los gimnasios más prestigiosos de Londres. El libro se convirtió rápidamente en un best-seller.

El plan propuesto consiste en priorizar el consumo de alimentos con contenido nutricional alto en polifenoles . "Se cree que los polifenoles aumentan la cantidad de sirtuínas, que son enzimas o proteínas que retrasan el envejecimiento y regulan los procesos metabólicos", explica Debora Gaynor, nutricionista.

Según los autores del libro, las comidas que aumentan la actividad de las sirtuínas -bautizadas como sirtfoods- imitan los efectos del ayuno y del ejercicio e incrementan la velocidad con la que se pierde peso. Los alimentos que califican como sirtfoods son los frutos rojos, el té verde, las uvas, el aceite de oliva, las nueces, las cebollas, el perejil, el chocolate amargo, el café o el vino.

El lado b

Adele no es la única celebrity que se subió a la moda de las sirtuínas: los medios británicos aseguran que tanto Kate Middleton como su hermana Pippa también son fanáticas. Sin embargo, lo supuestamente milagroso de la dieta también tiene un lado b: "Se trata de un régimen muy restrictivo que solo funciona en el corto plazo y que no es sustentable para el resto de la vida por dos razones clave: carece de parte de los nutrientes que necesita el organismo para funcionar correctamente y es demasiado bajo a nivel calórico ", señala Gaynor. Se estima que quienes la practican incorporan un promedio de mil calorías por día al principio y alrededor de 1500 al final.

"El problema con este tipo de dietas es siempre el mismo: son demasiado restrictivas y permiten una muy baja ingesta calórica al día . Si bien es cierto que se pierde peso a gran velocidad, el proceso implica también una pérdida de masa muscular que provoca, a su vez, una disminución en la cantidad de energía que necesita el metabolismo para sostener la actividad orgánica. Conclusión: cada vez se hace más difícil adelgazar ", indica la nutricionista consultada por LA NACION.

Se cree que Adele realizó la dieta junto con una rutina de ejercicios de cardio, un circuito de entrenamiento y pilates. A propósito de la actividad física, la entrenadora personal de la artista, Camille Goodis, fue cuestionada por colegas por el uso de supuestos métodos turbios en el sentido de que ningún entrenador serio estaría de acuerdo con que su cliente se ejercitara con tan solo mil calorías de energía diaria.

El régimen de las sirtuínas no se practica a largo plazo, sino que plantea un peso final ideal para luego mantenerlo. A propósito de este tema, la especialista consultada concluye que "la única forma de perder peso a largo plazo y de sostenerlo es con una dieta que se oriente a cambiar los hábitos de alimentación para construir un vínculo saludable con la comida, además de una rutina de actividad física. Los polifenoles recomendados por el método sirt son excelentes porque tienen antioxidantes pero solo serán efectivos en el contexto de un plan nutricional completo".