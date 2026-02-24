El secreto del laurel: por qué deberías poner una hoja en tu zapato antes de salir de casa

Además de ser una planta aromática, el laurel es considerado, desde la antigua Grecia, un símbolo de victoria y protección. A raíz de esto es que en las últimas horas, se volvió viral el truco de colocar una hoja seca dentro del zapato antes de salir de casa. Lo que para muchos es una superstición, para otros se convirtió en el nuevo amuleto diario para atraer la abundancia.

Fue Sexy Witch, la joven influencer conocida por compartir distintos rituales para alcanzar metas y objetivos, quien a través de su cuenta de Instagram -en la que acumula poco más de 270.000 seguidores- realizó un llamativo posteo con el que despertó la curiosidad de muchos. “Cuando tengas un día importante, como una entrevista de trabajo, un examen o una reunión, poné un laurel en tu zapato y te va a ir increíble. Este tip te va a sumar confianza, te va a dar seguridad y te va a abrir los caminos”, expresó.

En ese sentido, la influencer indicó que su uso se remonta a la Antigua Grecia y Roma, civilizaciones donde el laurel era el máximo símbolo de victoria, logro y reconocimiento, ya que en aquel entonces, las coronas de laurel se entregaban exclusivamente a quienes alcanzaban metas extraordinarias.

Tal como explicó, esa tradición se traslada al día a día como un recurso simbólico para quienes buscan seguridad, foco y determinación en momentos clave. Según señalan los expertos en estos rituales, colocar una hoja en el zapato funciona como un recordatorio físico de nuestra propia fortaleza.

Cuándo es el momento ideal para usarlo

Este pequeño “empujón” energético es especialmente recomendado para situaciones donde los nervios pueden jugarnos una mala pasada:

Entrevistas de trabajo : para proyectar mayor firmeza.

: para proyectar mayor firmeza. Exámenes o pruebas académicas : para mantener la concentración y el foco.

: para mantener la concentración y el foco. Reuniones importantes : donde se necesite negociar o marcar una postura clara.

: donde se necesite negociar o marcar una postura clara. Cualquier desafío personal: donde quieras sentirte más confiado.

Guía rápida: todo lo que tenés que saber

Para que el ritual sea efectivo y no te resulte incómodo, te despejamos las dudas más comunes:

¿En qué pie se coloca? No existe una regla estricta. Muchos eligen el zapato izquierdo por su asociación con la seguridad personal, pero podés usar el derecho si te resulta más natural; lo importante es tu comodidad.

No existe una regla estricta. Muchos eligen el por su asociación con la seguridad personal, pero podés usar el derecho si te resulta más natural; lo importante es tu comodidad. ¿Qué cantidad es necesaria? Con una sola hoja seca es más que suficiente para cumplir con el gesto simbólico.

Con seca es más que suficiente para cumplir con el gesto simbólico. ¿Qué hacer una vez terminado el día? Al finalizar el evento, tenés tres opciones: guardarla como recuerdo, volver a usarla en otra ocasión o quemarla como un gesto de agradecimiento por el momento vivido.

Al finalizar el evento, tenés tres opciones: guardarla como recuerdo, volver a usarla en otra ocasión o quemarla como un gesto de agradecimiento por el momento vivido. ¿Se puede reusar? Sí, podés repetir el ritual todas las veces que sientas que necesitás ese plus de confianza en tus pasos.

Otros rituales con laurel para mantener tu energía positiva

Además, las hojas de laurel pueden utilizarse en otros rituales específicos que potencian su efecto protector y energético, de acuerdo con Feng Shui Beginner:

Protección del hogar y el espacio de trabajo

Para mantener un ambiente equilibrado y libre de energías negativas, se recomienda:

Colocar hojas de laurel en las esquinas de las habitaciones para potenciar la armonía.

de las habitaciones para potenciar la armonía. Ubicarlas en la puerta principal como un escudo energético que favorezca la entrada de buenas vibraciones.

como un escudo energético que favorezca la entrada de buenas vibraciones. Guardarlas en cajones y armarios para mantener la estabilidad en el entorno.

Se cree que las hojas de laurel protegen contra energías negativas y malas influencias FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Mejor descanso y protección durante la noche

El laurel también puede influir en la calidad del sueño y el bienestar nocturno: