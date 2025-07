“Sobre Mesas by Amex Platinum”: una recorrida por los sabores de Punta del Este de la mano de Juliana López May

Más allá de ser uno de los lugares más bellos y elegidos de Uruguay, Punta del Este contemplando el recorrido que va de Punta Ballena al faro de José Ignacio, es un paraíso, culinario, con huertas frondosas, con viñedos y olivares, con pescadores artesanales que enfrentan el viento en búsqueda del sabor del mar. Es ahí, en ese territorio fértil y delicioso, donde nos lleva Juliana López May en la primera edición de la miniserie “Sobre Mesas by Amex Platinum”, un recorrido por distintos paisajes, culturas y cocinas de Latinoamérica.

“Punta del Este es un lugar que amo y que conozco muchísimo. La primera vez que vine fue en el año 1998. Siempre digo que tener amigos cocineros te permite ver un lugar de manera distinta, aprovechando atajos para conocer lugares y recovecos que, como turista, pasarías de largo. Son cosas que sólo lográs cuando alguien te abre las puertas de su casa. Son experiencias que tienen que ver con el compartir, con los vínculos”, continúa.

Mirá el segundo capítulo de “Sobre Mesas by Amex Platinum” este sábado a las 15hs por la pantalla de LN+.

En este primer capítulo de “Sobre Mesas by Amex Platinum”, Juliana se encuentra con Federico Desseno, chef y propietario de Marismo, el ya clásico restaurante ubicado en los médanos de José Ignacio, donde los comensales disfrutan de una cocina basada en productos locales, comiendo bajo las estrellas, con los pies en la arena. “A Federico lo conozco desde hace más de 25 años, cuando él era pasante en Los Negros y yo era jefa de cocina. Nos hicimos muy amigos, incluso le presenté a Nati, su pareja, que es como una hermana para mí. La propuesta de Marismo es fantástica: utilizando sólo fuego de leña, ofrecen platos honestos y profundos”.

Juliana López May y Federico Desseno en Marismo.

A lo largo del primer capítulo, Juliana recorre huertas orgánicas, va a pescar a la laguna de Rocha, participa de una cata de distintos aceites de oliva, todo de la mano de los mismos productores, gente apasionada que defiende con orgullo la tierra donde vive. “Mi trabajo tiene algo maravilloso”, explica Juliana. “Me permite seguir aprendiendo todo el tiempo sobre esto que tanto me gusta, nutriéndome de la experiencia de otras profesiones y saberes. En una escala más pequeña, Uruguay tiene productos maravillosos. En este viaje vi personas con sueños e ideales, cuidando las semillas que cultivan, rescatando variedades de tomate ancestrales, comprometidos con un trabajo y un esfuerzo que va de sol a sol”.

Juliana López May y Federico Desseno preprarando la cena de "Sobre Mesas by Amex Platinum"

Desde que Juliana pisó por primera vez Punta del Este, la ciudad creció con una estructura que hoy suma cafés, tiendas y restaurantes que abren los 365 días del año. “El episodio lo grabamos en abril, en ese hermoso paso del verano al otoño, un tiempo fantástico. Punta del Este ofrece un muy particular equilibrio entre lo natural y lo cultural, entre el paisaje y su gente. Y la propuesta que armamos con Federico también apuesta al equilibrio, en este caso entre lo rico y lo saludable”.

Utilizando distintos productos que fueron consiguiendo en la recorrida previa, estos dos cocineros armaron una cena para 20 Socios de The Platinum Card, que sirvieron en la carpintería del propio Federico. “Fue mágico, estaba todo iluminado con velas, las mesas puestas entre tablas, lijas y taladros. Se armó una escenografía increíble. En este tipo de encuentros, me gusta sumarme al estilo y a la idea de mi anfitrión: no me gusta ir a interrumpir en la cocina, sino al revés, quiero adaptarme y compartir mis conocimientos, con la humildad de saber que soy una invitada en la casa de otra persona”, cuenta.

La cena dio inicio con una variedad de antipasti que incluyó panes caseros, aceite de oliva, conservas, pickles, quesos y embutidos locales. Luego se sirvió una paella de mariscos y pescados, un vacío acompañado de ñoquis y una corvina de gran tamaño cocinada en horno de barro. El cierre llegó con una mesa de postres especialmente curada para la ocasión, que ofreció torta de chocolate, flan de dulce de leche, pie de manzanas y arándanos con nueces, tarta quemada, entre otras preparaciones que completaron una experiencia culinaria integral.

El paisaje es mucho más que una postal: es una tierra y su gente, es una historia, un presente y un futuro. “Sobre Mesas by Amex Platinum” traduce ese paisaje en un plato. Una comida que representa su lugar en el mundo.

"Sobre Mesas by Amex Platinum" tuvo su primer capítulo en Punta del Este.

