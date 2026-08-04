Sócrates, filósofo griego: “El amigo debe ser como el dinero y, antes de necesitarlo, es necesario conocer cuánto vale"

La frase atribuida a Sócrates —“El amigo debe ser como el dinero: antes de necesitarlo, hay que conocer su valor”— cobra renovada vigencia en el siglo XXI. Lejos de reducir el afecto a una cifra, la analogía invita a la prudencia. Así como administrar bien las finanzas previene la precariedad ante una crisis, observar la conducta de quien nos rodea permite medir la lealtad antes de que una emergencia —el fracaso, la enfermedad o el duelo— ponga a prueba el vínculo.

La amistad no entiende ni de tiempo ni de fronteras y nos acompaña toda la vida Cat Act Art - Shutterstock

Para Sócrates, la ética y la virtud en las relaciones exigían tiempo, criterio y sinceridad. Evaluar a los demás no es un gesto egoísta, sino un ejercicio de inteligencia emocional que previene desilusiones. Su enseñanza es clara: el valor real de una amistad se demuestra en la presencia incondicional, una cualidad que distingue a los vínculos genuinos de la fragilidad que domina en la era digital.

Comprender el alcance de esta advertencia exige observar a su autor. Nacido en Atenas hacia el 470 a.C., Sócrates marcó un antes y un después en la filosofía occidental. Curiosamente, jamás dejó obra escrita: según consigna la enciclopedia Britannica, prefería el diálogo directo y la mayéutica, ese método de preguntas diseñado para que sus discípulos alumbraran sus propias certezas. Hijo de un cantero y una comadrona, su trayectoria combinó la austeridad, el valor militar como soldado hoplita y un compromiso absoluto con el examen de la vida en la ágora ateniense.

La amistad tiene un valor imposible de describir Getty Images

La personalidad de Sócrates, caracterizada por un férreo autocontrol y una aparente indiferencia ante las dificultades materiales, fue objeto de controversia en su tiempo. Aristófanes, en su comedia Las nubes, lo retrató como un sofista que cobraba por enseñar retórica, una acusación que Sócrates rechazó tajantemente. Britannica destaca que el filósofo se distinguía de los sofistas precisamente por no buscar lucro y por su estricta selección de interlocutores. Su negativa a aceptar el status quo democrático y sus críticas a la moralidad superficial de la época fueron factores que, sumados a sus vínculos con figuras políticas desestabilizadoras como Alcibíades y Critias, precipitaron su juicio final por impiedad y corrupción intelectual de menores.

Se suele decir que los amigos son los hermanos que elegimos Freepik

El juicio y posterior ejecución de Sócrates con cicuta, tras un proceso donde se le permitió proponer una pena alternativa que él rechazó con ironía, convirtieron su muerte en un símbolo de integridad. A diferencia de las corrientes que buscaban la utilidad, el Sócrates histórico, tal como lo describen las obras de Platón y Jenofonte, sostenía que la virtud es la única fuente de felicidad verdadera. Su legado, que inspiró desde el estoicismo de Epicteto hasta la filosofía política contemporánea, sigue como una invitación a vivir de manera examinada.

En la actualidad, esta máxima socrática sobre el valor de los amigos recuerda que la solidez de una red de apoyo comunitaria depende de la calidad de sus lazos individuales. Valorar a los demás antes de requerir su auxilio es, finalmente, una responsabilidad social que permite construir una resiliencia colectiva frente a las crisis que, tarde o temprano, atraviesan toda existencia humana. La vigencia de sus palabras es un testimonio de su propia vida, la cual no buscó honores, sino la comprensión del bien.

<b>Eje</b> <b>Concepto clave</b> <b>Detalle </b> La máxima socrática Analogía amistad / dinero Invita a la prudencia y a evaluar la lealtad y constancia de un vínculo antes de que ocurra una crisis (enfermedad, fracaso o duelo). Inteligencia emocional Criterio y valor de la amistad Evaluar a los demás evita desilusiones. El valor real de un amigo es la presencia incondicional, rasgo que contrasta con la fragilidad de las conexiones en la era digital. Perfil del autor Datos biográficos de Sócrates Atenas (c. 470–399 a.C.). Hijo de un cantero y una comadrona; fue soldado hoplita y destacó por su austeridad y compromiso con el examen de la vida en el ágora. Método y obra Oralidad y mayéutica Jamás dejó obra escrita (Britannica). Usaba el diálogo directo y la mayéutica (preguntas para hacer brotar ideas). Es conocido a través de Platón y Jenofonte. Diferencia con sofistas Ausencia de lucro A diferencia de los sofistas (con quienes lo confundió Aristófanes en Las nubes), Sócrates no cobraba por enseñar ni buscaba dinero. Juicio y ejecución Muerte por cicuta Enjuiciado por impiedad y corrupción de menores (influenciado por su postura crítica y nexos con Alcibíades y Critias). Rechazó penas alternativas con ironía y aceptó la cicuta. Legado y ética La virtud como felicidad Sostenía que la virtud es la única fuente de felicidad. Inspiró corrientes como el estoicismo (Epicteto) y la filosofía política actual. Vigencia actual Resiliencia colectiva Concluye que valorar a las personas antes de necesitar su auxilio fortalece las redes de apoyo y genera resiliencia social frente a las crisis.