El secreto de la felicidad fue revelado hace más de 1900 años, según un filósofo estoico

El filósofo Epicteto mantiene su importancia en tiempos actuales debido a su aporte al bienestar humano con una de las frases célebres que se le atribuyen: “La felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no”.

Esta reflexión sirve para tener una comprensión general del pensamiento estoico, una corriente filosófica que este pensador nacido en Hierápolis, hoy parte de Turquía, representaba.

En un contexto marcado por el estrés y la ansiedad de la vida contemporánea, la filosofía estoica gana relevancia como un mecanismo para mantener la calma interior, razón por la cual las enseñanzas de Epicteto conservan su valor.

Epicteto nació cerca del 50 d.C., según National Geographic. Cuando todavía era joven, fue llevado a Roma bajo esclavitud. Ahí, se encontró con un imperio en auge bajo los emperadores Nerón, Vespasiano y Domiciano, agrega la misma fuente. Al tiempo, fue expulsado de Roma por Domiciano y se trasladó a Nicópolis, donde el filósofo estoico pudo desarrollar sus ideas.

Epicteto se encargó de revelar el secreto de la felicidad hace más de 1900 años BOSTON PUBLIC LIBRARY

Fue uno de los mayores representantes del estoicismo. Su pensamiento se centra en que la felicidad y la verdadera libertad se construyen al asumir que hay cosas que se escapan de nuestro control, y que por ello es mejor en concentrarse en lo que una persona sí puede controlar. A Epicteto se le atribuye la frase: “No pretendas que lo que ocurre ocurra como tú quieres, sino quiere que lo que ocurre ocurra como ocurre. Así el curso de tu vida será feliz”.

La visión de Epicteto sobre la felicidad

Esto deja en evidencia que un principio fundamental para la filosofía de Epicteto es aceptar la realidad tal y como es, y que la felicidad se origina de la aceptación de los acontecimientos que no se pueden cambiar, y con sensatez sobre lo que sí se puede cambiar.

Tanto para Epicteto como el resto de los estoicos, la felicidad se determina por factores que se pueden controlar, más que por circunstancias externas, según el sitio Cuerpomente.

“Tu felicidad depende de tres cosas, todas las cuales están en tu poder: tu voluntad, tus ideas sobre los acontecimientos en los que te involucras y el uso que haces de tus ideas”, indicaba Epicteto, según el mismo portal, para expresar que la paz interior aparece con la ausencia del afán de cambiar lo que no se puede alterar.

Los tres principios de Epicteto para ser feliz en la vida

Muchas de las lecciones que dejó Epicteto como legado son hoy pilares fundamentales del estoicismo. Tres de esas ideas se pueden aplicar a la vida contemporánea para alcanzar la felicidad:

Acostumbrarse a estar incómodo para estar listo ante futuras adversidades.

Aceptar la realidad como es y no tener el deseo de cambiar las cosas.

Enfocar las energías en lo que podemos controlar y asumir lo que está fuera de nuestro control.

Esta visión alineada a los principios del estoicismo sigue siendo útil para la psicología y la gestión de las emociones.