Solemos asociar la libertad con la ausencia de límites: poder comprar lo que queremos, decir lo que pensamos o hacer nuestra voluntad sin que nadie nos frene. Sin embargo, hace más de veinticuatro siglos, en la Atenas clásica, Sócrates propuso una definición mucho más exigente e incómoda: “No es libre quien no puede dominar sus propios deseos”.

Aunque el pensador griego no dejó obra escrita, su pensamiento llegó hasta nuestros días a través de sus discípulos, especialmente Platón y Jenofonte. En sus testimonios sobre la vida cotidiana del maestro, la templanza —llamada enkrateia, el dominio de uno mismo— aparece como la piedra angular de la ética. Para Sócrates, quien cede sistemáticamente ante cada apetito, capricho o impulso no actúa con autonomía, sino que obedece a tiranos internos tan implacables como cualquier gobernante externo.

Las máximas de Sócrates se conocieron a través de sus discípulos Freepik

El espejismo de hacer “lo que uno quiere”

El planteo socrático desarma una confusión frecuente: creer que satisfacer todos los impulsos equivale a ser independiente. En la mirada del filósofo, cuando el deseo gobierna sin filtro de la razón, la persona pierde capacidad de elección. No decide; simplemente reacciona.

La verdadera libertad requiere distancia crítica: poder detenerse entre el estímulo y la acción para evaluar si aquello que buscamos nos construye o nos esclaviza. Sin ese margen de autocontrol, la voluntad queda atada a lo urgente y pierde de vista lo valioso.

La frase de Sócrates se aplica perfectamente a la actualidad, a la era de la gratificación instantánea y las compras a un solo clic Shutterstock

Más de dos mil años después de su condena a muerte en el año 399 a. C., la frase conserva una vigencia filosa. Hoy, buena parte de la economía digital, el consumo y las redes sociales operan precisamente sobre la gratificación instantánea: compras en un clic, desplazamiento infinito y recompensas breves que entrenan al cerebro para tolerar cada vez menos la espera.

En ese escenario, la máxima de Sócrates funciona como un recordatorio contracultural. Ser libre no implica reprimir todo placer ni vivir en la austeridad extrema, sino conservar el timón. Porque, como advertía el sabio ateniense, nadie puede considerarse soberano de su vida si ni siquiera logra gobernarse a sí mismo.

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